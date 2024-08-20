Наш Млечный Путь в будущем столкнется с другой галактикой: какова вероятность?

Если это и произойдет, то в течение следующих 10 миллиардов лет.

Астрономы довольно давно обсуждают один из сценариев будущего нашей галактики Млечный Путь – считается, что он может столкнуться с ближайшей к нам галактикой Андромеды.

В результате такого столкновения две галактики, которые уже и так несутся друг к другу на встречу со скоростью около 120 км/с, могут слиться в одну новую, эллиптическую галактику – её принято называть «Милкимедой». На звезды и планетные системы это столкновение вряд ли повлияет – из-за сильной удаленности объектов внутри галактик друг от друга. А вот увидеть звёзды нашей соседки-галактики с Земли станет гораздо проще уже через пару миллиардов лет.

Однако в новом исследовании финские учёные выяснили, что вероятность такого столкновения в последующие 10 миллиардов лет не так уж велика.

Они проверили гипотезу, изучив «последние и самые точные» данные с космических телескопов Gaia и Hubble. В результате астрономы пришли к выводу, что на потенциальное столкновение влияют всё-таки не только эти галактики, но и некоторые другие участники Местной группы – например, галактики M33 и Большое Магелланово Облако, которые воздействуют на их орбиты.

M33 находится примерно в 2,7 миллионах световых лет от нас и состоит из более чем 40 млрд звезд, а Большое Магелланово облако находится на расстоянии всего 163 000 световых лет от Млечного пути и состоит примерно из 20 млрд звезд.

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Млечный путь над Средним Мультинским озером, Алтай Фото: Загорельский Андрей / фотохостинг Russian Traveler

Учёные отмечают, что «хотя включение M33 [в прогноз] увеличивает вероятность слияния, орбита Большого Магелланова Облака проходит перпендикулярно орбите Млечного Пути-Андромеды и делает их слияние менее вероятным».

Учёные также постарались принять во внимание воздействие ещё сотню меньших галактик местной группы. Это внесло дополнительный фактор неопределённости в расчёты гравитационного взаимодействия, которое будет происходить в течение 10 миллиардов лет.

Расчёты привели лишь к 50 процентам вероятности того, что Млечный Путь сольётся с Андромедой в ближайшие 10 миллиардов лет. Возможно, галактики даже пролетят мимо друг друга.