Нас защитил кокон из молекулярного газа.

Сверхновая, взорвавшаяся рядом с формирующимся Солнцем, могла бы разрушить то, что стало нашей Солнечной системой, если бы не щит из молекулярного газа.

К такому выводу ученые пришли, изучая изотопы элементов, обнаруженных в метеоритах. Эти космические камни представляют собой куски астероидов, которые образовались из материала, который находился вокруг, когда формировалось Солнце, а затем и планеты Солнечной системы. Таким образом, метеориты представляют собой своего рода окаменелости, позволяющие ученым реконструировать эволюцию Солнечной системы.

Ученые обнаружили различные концентрации радиоактивного изотопа алюминия в образцах метеоритов. Эта информация показала, что около 4,6 миллиарда лет назад дополнительное количество радиоактивного алюминия попало в Солнечную систему. По словам членов исследовательской группы, лучшее объяснение этому факту – ближайший взрыв сверхновой.

Таким образом, наша зарождающаяся Солнечная система, вероятно, пережила взрывную волну сверхновой, считают исследователи под руководством астрофизика из Национальной астрономической обсерватории Японии Дорис Арзуманян. Они добавили, что защитный слой из молекулярного газа, вероятно, служил буфером для этой ударной волны: то, что спасло нашу Солнечную систему.

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Неподалеку от нас взорвалась сверхновая звезда читать

Взрывы сверхновых происходят, когда у умирающих массивных звезд заканчивается топливо для ядерного синтеза, и их ядра больше не могут противостоять гравитационному коллапсу. Когда ядро коллапсирует, появляется сверхновая, которая выбрасывает в космос тяжелые элементы, которые звезда выковывала на протяжении всей своей жизни.

Этот материал становится строительными блоками для следующего поколения звезд, но взрывная волна, которая уносит его наружу, может быть достаточно сильной, чтобы разорвать на части любые новорожденные планетные системы, оказавшиеся поблизости.

Звезды рождаются в гигантских облаках молекулярного газа, состоящих из плотных нитей. Меньшие звездные тела, такие как Солнце, формируются вдоль этих нитей, в то время как более крупные звезды, вроде той, которая взорвалась сверхновой, имеют тенденцию образовываться в точках, где эти нити пересекаются друг с другом. Учитывая это, ученые подсчитали, что ударной волне сверхновой потребовалось бы около 300 тысяч лет, чтобы разрушить плотную нить, защищающую новорожденную Солнечную систему.