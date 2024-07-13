Назван самый скоростной рукотворный объект в мире. Он быстрее скорости звука в 500 раз

Рекорд принадлежит американскому зонду «Паркер» - его отправили изучать внешнюю корону Солнца и солнечные ветра.

Солнечный зонд «Паркер» является самым быстрым объектом когда-либо созданным человеком.

29 июня он развил умопомрачительную скорость в 635 266 километров в час, что примерно в 500 раз выше скорости звука (в воздухе она составляет около 340-350 м/с).

Стоит отметить, что это уже второй раз, когда «Паркер» разогнался до подобной скорости, начиная с момента запуска в 2018 года. Первый раз это произошло в сентября 2023 года. Ни один из рукотворных объектов так и не смог побить рекорд зонда – кроме него самого.

Фото: NASA Goddard Space Flight Center / Flickr

Создатели «Паркера» из НАСА однако уверяют, что со временем аппарат станет ещё быстрее. Ожидается, что к 2025 он приблизится к Солнцу на скорости в 692 000 км/ч – это его максимум, и скорее всего, предел.

Сейчас же зонд курсирует вокруг Солнца, одновременно сонастраиваясь с орбитой Венеры, чтобы воспользоваться её гравитацией для создания так называемой «гравитационной рогатки».

Реклама

Зонд «Паркер» отправился исследовать ближайшую нам звезду в августе 2018 года. На запуске присутствовал 91-летний американский астрофизик Юджин Паркер в честь которого и назвали аппарат – учёный предсказал существование солнечного ветра почти 70 лет назад.

Доктор Юджин Паркер, пионер гелиофизики и почетный профессор кафедры астрономии и астрофизики Чикагского университета, наблюдает за запуском солнечного зонда НАСА «Паркер». Фото: NASA Kennedy

В апреле 2021 года зонд приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстоянии в 10,4 миллиона километров и смог собрать образцы плазмы звезды и измерил изменения в её магнитном поле. Дальше «Паркер» только продолжил бить собственные рекорды и уже в сентября 2023 года достиг ионизированного слоя светила на расстоянии в 7,26 миллионов километров.

Конечной целью «Паркера» будет добраться до поверхности Солнца на расстоянии в 6,12 миллион километров – рекордная близость и настоящее пекло. Температура там может достигать 1370 °C — это даже больше, чем на освещенной Солнцем поверхности Меркурия. Поэтому аппарат предусмотрительно снабдили углеродно-комбинированным защитным щитом, который предположительно должен справиться с таким жаром.