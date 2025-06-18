Названо критичное количество запусков ракет для нашей атмосферы

Человечество стремится к расширению своего влияния в космическом пространстве и отправляет всё больше ракет к МКС или на орбиту для изучения ближайших планет и спутников. Но насколько это опасно для землян?

Более 900 запусков ракет в год – и наш озоновый слой снова перестанет восстанавливаться, подсчитали исследователи-экологи из Новой Зеландии. Их выводы расшифровали эксперты TechInsider.

В 2019 году с Земли в космос было запущено 102 ракеты-носителя, а в прошлом году их количество уже достигло 258. Предполагается, что к 2028 году это число увеличится примерно в три раза, что уже близко к критическому уровню, обозначенному экологами.

Как исследователи пришли к подобным цифрам? Сначала они подсчитали количество веществ, входящих в состав ракетного топлива, и с помощью климатической компьютерной модели определили средний уровень потерь для озонового слоя атмосферы при одном запуске.

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Озоновый слой является естественной защитной Земли от космического излучения. Но в XX веке этот щит заметно пострадал из-за выбросов хлорфторуглеродов – веществ, которые до Монреальского протокола активно использовались в холодильниках и кондиционерах. Сейчас большинство стран мира договорились о запрете на их использование. Это оказало положительный эффект на экологическую ситуацию, и озоновый слой начал понемногу восстанавливаться.

Запуск SpaceX Falcon Heavy Фото: SpaceX / Unsplash

Проблема в том, что каждый запуск ракеты-носителя оставляет за собой след выхлопных газов. Вещества в их составе (например, хлор) могут вступить в химическую реакцию с молекулами озона и, как следствие, разрушать этот слой. Более того, эксперты настаивают, что запуски также влекут образование большого количество сажи и углекислого газа. Само по себе это приводит к злополучному парниковому эффекту, с которым так рьяно сейчас борются экологи.

В целом исследователи настаивают, что в «идеальном мире» годовой предел составляет 2000 запусков – иначе количество озона в атмосфере уменьшится на 3%, что может привести к образованию озоновых дыр (в первую очередь, над Антарктикой) из-за неравномерного распределения атмосферных течений. Но с учетом других экологических факторов, которые следует брать во внимание, это предел составляет лишь 900 запусков.

Ученые сейчас разрабатывают технологии, которые позволят сделать ракетное топливо более экологичным, а значит, предотвратить попадание в атмосферу хлора и углеводородного следа. Возможно, это поможет расширить возможности для запусков ракет до новых пределов без вреда для атмосферы.