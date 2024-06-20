Названы 5 опасных для Земли астероидов

В далёком прошлом падение астероида уже привело к массовому вымиранию большинства живых организмов на нашей планете.

Центр изучения околоземных объектов (CNEOS) от НАСА непрерывно ведёт слежку за потенциально угрожающими нам астероидами, чтобы земляне спали спокойно, не боясь катастроф, с которыми обитатели нашей планеты уже сталкивались около 66 млн лет назад.

Считается, что тогда падение астероида диаметром около 10-15 км привело к массовому вымиранию 75% живых существ – включая нептичьих динозавров — обитавших на Земле в конце мелового периода. Знаменитый Чикшулубский кратер в Мексике является физическим подтверждением этого столкновения.

Потенциально-опасными агентство считает астероиды, размер которых уже превышает 140 метров, и орбиты которых пролегают от земной орбиты на расстоянии не более 7,5 миллионов километров.

На данный момент НАСА особо пристально следит за пятью астероидами, которые могут нести Земле потенциальную угрозу– но сильно переживать из-за них всё же не стоит.

Бенну

Самым важным таким астероидом является, конечно же, Бенну.

Полукилометровый камушек весом в 77 миллионов тонн был открыт в 1999 году и с тех пор приковывает внимание всего мира как самый потенциально опасный астероид. Астрономы предсказывают, что 24 сентября 2182 года Бенну пройдет не просто в непосредственной близости от Земли – но даже может в неё врезаться.

Правда шанс на это не велик – всего лишь около 0,04%

Если столкновение всё же случится, то астероид высвободит энергию равную взрыву 1150 мегатонн тротила, разрушая на своём пути города и унося миллионы человеческих жизней. Поэтому ученные продолжают пристально следить за этим космическим объектом – и даже ранее взяли образцы его грунта с помощью станцией OSIRIS-REx для изучения на Земле.

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(29075) 1950 DA

Вторым по опасности для землян считается астероид (29075) 1950 DA.

Весящий примерно 71 миллионов тонн, он немного крупнее Бенну по размеру – от 1,3 до 2 километров в диаметре.

Примечательно, что долгое время считалось, что именно 1950 DA имеет наибольший шанс врезаться в Землю в ближайшие столетия (0.33% по предыдущим оценкам).

Сейчас астрономы снизили риски до 0,0029% (1 шанс на 34,500) – предполагая, что наше максимально близкое знакомство с этим железисто-никелевым камушком произойдет 16 Марта 2880 года.

2023 TL4

Этот трёхсотметровый астероид был открыт лишь в прошлом году – но наделал много шума после заключения экспертов, что он может очутиться на нашем пороге уже в октябре 2119 года.

Правда шанс, что астероид весом 43 миллиона тонны всё же заденет Землю остаётся совсем крохотным: 0.00055%.

«Потерянные» 2007 FT3 и 1979 XB

Астероид под кодовым названием 2007 FT3 тоже считается потенциально опасным, несмотря на небольшой размер (около 340 метров) и 1 шанс из 10 миллионов, что он всё-таки заденет нашу планету 3 Марта 2030 года.

Существует ещё более маленький риск, что это случится уже 5 октября 2024 года – но опять же, вероятность этого равна 0,0000087%. Помимо всего прочего, астероид пропал с радаров ещё в 2007 году, и мир сейчас не особо в курсе, где он и что с ним происходит.

Также мало известна судьба 1979 XB, которого астрономы не видели последние 40 лет и поэтому не особо понимают его орбиту. До этого шанс его столкновения с Землей 14 декабря 2113 года измерялся учеными как 0,000055%.

Остаётся только надеется, что эти два астероида не кружат где-то вблизи, строя злостные планы по захвату Земли.

В целом, несмотря на минимальные риски столкновения с перечисленными космическими объектами, космос всё ещё таит в себе множество загадок и угроз, которые порой трудно предугадать даже исследователям CNEOS.

Но из хорошего – даже периодические предупреждения от астрономов о потенциально опасных астероидах могут быть со временем рассеяны, как это некогда случилось со скандально известным Апофисом. В апреле 2029 года астероид, названный в честь древнеегипетского бога разрушений, приблизится к Земле на расстоянии 32,000 километра и будет виден невооруженным глазом. Ученные обещают, что никаких неприятностей он не принесёт — по крайней мере, в ближайшие сто лет.