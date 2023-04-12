Названы примерные сроки запуска российской миссии на Венеру

Ее планируется запустить после 2030 года.

Первая в истории России миссия на Венеру может быть запущена после 2030 года — об этом говорится в правительственных материалах к визиту премьер-министра Михаила Мишустина на научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина, входящее в «Роскосмос». В рамках миссии будет запущен аппарат под названием «Венера-Д».

«В настоящее время ведется разработка эскизного проекта на космический комплекс «Венера-Д», — говорится в материалах.

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Миссия «Венера-Д» состоит из российского посадочного модуля и орбитального аппарата. Согласно первоначальным планам, этот проект планировалось реализовать вместе с США. Однако в апреле 2022 года в «Роскосмосе» заявили, что миссия потенциально отложена на неопределенный срок, но разрабатывается только российскими специалистами.

Ранее сообщалось, что космическая лаборатория «Да Винчи» изучит атмосферу Венеры в 2031 году.

Немного о Венере Венера тщательно скрывает свои секреты: ее поверхность, испещренную вулканами и кратерами, окутывает плотный облачный покров, состоящий в основном из ядовитой серной кислоты – неудивительно, что её называют «злым близнецом» Земли. Плотная атмосфера создает нарастающий парниковый эффект, разогревая поверхность планеты до 470°C, из-за чего на Венере жарче, чем на Меркурии, хотя она дальше от Солнца. Ветра у поверхности Венеры дуют медленно, однако снимки, сделанные космическим аппаратом, показали, что в верхних слоях атмосферы все далеко не спокойно – скорость ветра достигает 360 километров в час. Ветра создают мощные торнадо на полюсах Венеры. Вихри Венеры одни из самых изменчивых в Солнечной системе: благодаря им у планеты «тысяча лиц», что делает ее еще более интересной для изучения.