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Небо Крыма расчертил редчайший метеор-грейзер

Небо Крыма расчертил редчайший метеор-грейзер

Подобные космические чудеса происходят нечасто – обычно небесные тела сразу сгорают в атмосфере Земли.

Камеры Крымской астрофизической обсерватории запечатлели уникальное космическое событие: метеор-грейзер (от англ. глагола to graze – задевать, слегка касаться) показался на ночном небе полуострова. Комментарием об этом событии поделился с РИА Новости научный сотрудник обсерватории Сергей Назаров. 

Метеоры-грейзеры заслужили свое название благодаря тому, что они лишь «касаются» верхних слоёв атмосферы, залетая в неё под очень малым углом. То есть они не сгорают и не разрушаются, а покидают атмосферу и продолжают свой космический путь. С Земли этот полет выглядит очень впечатляюще. 

По словам Назарова, в ночь с 18 на 19 мая упомянутый метеор-грейзер прочертил в небе угловое расстояние порядка 170 градусов – то есть он пролетел практически через все небо! Посмотрите, как это было:

Метеор засветился сразу на трех камерах крымской обсерватории, направленных на разные участки небосвода, и пролетел на высоте примерно в сто километров. Яркость объекта составила порядка минус первой звездной величины – то есть, по словам Назарова, в этот миг метеор был ярче, чем звезда Вега или Арктур (ярчайший оранжевый гигант Северного полушария!). 

Кстати, в нашем космическом календаре на май мы рассказывали, что в этом месяце метеорный поток Эта-Аквариды подарит россиянам множество возможностей наблюдать за метеорами-грейзерами. Не пропустите и другие красочные космические события мая!

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