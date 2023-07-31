Необъяснимый космический сигнал приходит каждую 21 минуту уже 35 лет

Его источник находится в нашей Галактике.

Астрономы обнаружили в нашей Галактике радиосигнал, который повторяется неоднократно – каждую 21 минуту – и это продолжается уже не менее 35 лет. Этот странный сигнал не подходит ни для одного известного объекта – и без серьезных допустимых изменений в современной физике нельзя предположить, что может его издавать.

Первоначально сигнал был обнаружен с помощью радиотелескопа Murchison Widefield Array (MWA), расположенного в Западной Австралии. Он получил обозначение GPM J1839-10 и был прослежен до созвездия Щита примерно в 15 000 световых лет от Земли.

Повторяющиеся радиоимпульсы были обнаружены в период с июля по сентябрь 2022 года в данных MWA, а затем были подтверждены множеством других телескопов по всему миру. Всплески длятся от 30 секунд до пяти минут и запускаются как по часам раз в 21 минуту. Это делает сигнал самым длинным повторяющимся радиоисточником, когда-либо обнаруженным в космосе.

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Ученые считают, что главным кандидатом на источник радиоимпульса является магнетар со сверхдлинным периодом. Эти плотные объекты относятся к типу нейтронных звезд с особенно мощными магнитными полями, которые могут периодически излучать радиосигналы при вращении.

Проблема в том, что большинство из них вращаются так быстро, что их радиовсплески длятся миллисекунды – максимум секунду или две, и повторяются максимум через несколько минут. Основываясь на том, что мы знаем о физике магнетаров, невозможно, чтобы один из них вращался настолько медленно, чтобы его всплески длились около пяти минут, а для повторения полного цикла потребовалось бы более 20 минут.

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«Если предположить, что это магнетар, этот объект не должен излучать радиоволны. Но мы их видим. Какой бы механизм ни стоял за этим, он необычен», – Наташа Херли-Уокер, ведущий автор исследования.

Что ещё более путает астрофизиков, GPM J1839-10 был активен гораздо дольше, чем любой другой известный магнетар. Большинство из них проходят через фазу излучения радиоволн, которая длится от нескольких месяцев до нескольких лет, прежде чем они затухают. Но эта фаза, похоже, продолжается уже около 35 лет. Исследователи изучили существующие данные с нескольких радиотелескопов в одних и тех же координатах и обнаружили, что этот сигнал идет как минимум с 1988 года.

Наиболее интригующе то, что это открытие является частью множества новых наблюдений за магнетароподобными объектами, которые, кажется, бросают вызов обычным правилам нашей науки. В 2021 году та же команда обнаружила аналогичный сигнал, который испускал радиовсплески продолжительностью в одну минуту каждые 18 минут, но это длилось всего три месяца.

К счастью, сигналы от GPM J1839-10 все еще остаются сильными спустя год после их обнаружения. Это позволяет астрономам продолжать наблюдения и попытаться найти им объяснение.