Необычное фото: Земля в дальнем ультрафиолетовом свете

Это странное китообразное красное пятно на снимке не что иное, как наша родная планета.

Словно затерявшийся в голубой пучине вод морской гигант необычного алого цвета, проблескивает в глубинах космоса Земля, попавшая на снимок американского астронавта Джона У. Янга более полувека назад.

Янг, который в 1972 году являлся командиром миссии «Аполлон-16», сделал фото нашей планеты с поверхности Луны с помощью ультрафиолетовой камеры-обсерватории – она была размещена в районе кратера Декарт в рамках миссии и находится там до сих пор.

Джон Янг во время первого выхода в открытый космос миссии «Аполлон-16» Фото: NASA's Marshall Space Flight Center

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Автор фото, астронавт Джон Янг, был девятым человеком в истории, ступившим на поверхность Луны.

Оригинальный снимок Янга был черно-белым: далее его напечатали на плёнке три раза, причем каждая экспозиция фиксировала только один уровень освещенности. Затем эти три уровня освещенности были окрашены в синий (самый тусклый), зеленый (следующий по яркости) и красный (самый яркий) цвета, в результате чего получилось цветное изображение, представленное здесь – яркий снимок, запечатлевший наш дом в дальнем ультрафиолетовом свете.

Недавно снимок был опубликован на сайте НАСА, чтобы напомнить об историческом событии – установке первой обсерватории на поверхности спутника.