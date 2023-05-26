Неподалеку от нас взорвалась сверхновая звезда

И её можно увидеть в ночном небе.

В течение последних нескольких дней астрономы направляли свои телескопы в весеннее ночное небо, чтобы взглянуть на редкое событие – рождение сверхновой. Сверхновые звёзды наблюдаются постфактум, то есть когда событие уже произошло, и его излучение достигло Земли.

Сверхновая звезда, или вспышка сверхновой – это явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость от 10 тысяч до 100 миллионов раз (на 4-20 звездных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки.

Эта сверхновая появилась в галактике Мессье 101, которая представляет собой большую, свободно закрученную, растянутую спираль. Ее можно наблюдать даже в небольшой телескоп при достаточно темном небе.

Эта сверхновая оказалась самой близкой к Земле за последнее десятилетие. Она находится примерно в 21 миллионе световых лет от нас (что относительно недалеко по астрономическим меркам).

Сверхновая носит обозначение SN 2023ixf, – это звезда во много раз крупнее и массивнее нашего Солнца. Если бы такая звезда заменила Солнце в Солнечной системе, она могла бы выйти за пределы орбиты Марса. Астрономы определили, что SN 2023ixf принадлежит ко II типу. Это означает, что мы наблюдаем гравитационный коллапс умирающего гиганта.

Снимок галактики Мессье-101, собранный «Хабблом» в ходе различных исследований в течение почти десяти лет Фото: NASA

Сверхновые – это результат завершения эволюции некоторых звезд, и ее появление сопровождается выделением огромного количества энергии. Обычно звезды производят энергию, превращая водород в гелий глубоко в своих ядрах – это помогает им не рухнуть под тяжестью своего веса. Когда звезда накапливает достаточное количество гелия в своем ядре, она превращается в красного гиганта или сверхгиганта, подобного звезде Бетельгейзе в созвездии Ориона.

Реклама

В таких звездах ядро последовательно производит более тяжелые элементы, чтобы уравновесить непрекращающееся давление гравитации. Но как только в ядре начинает создаваться железо, дни звезды сочтены – с этого момента звезда тратит больше энергии, чем производит. В конце концов ядро больше не может выдерживать огромный вес звезды, оно разрушается, вызывая мощнейший взрыв сверхновой.

Свет от этой вспышки сверхновой блуждал по космосу 21 миллион лет, прежде чем наконец достиг нашей планеты на прошлой неделе. Сейчас SN 2023ixf видна на нашем небе как светило 11 звездной величины. Это означает, что для наблюдения звезды понадобится оптический телескоп с рефрактором 80-90 мм и рефлектором 100-120 мм.