Непрофессиональные астронавты впервые вышли в открытый космос

Многоразовая капсула Crew Dragon Resilience от SpaceX стартовала с мыса Канаверал ранним утром 10 сентября после двух недель задержки.

Двое членов экипажа корабля Crew Dragon стали первыми в истории космическими туристами, которые вышли в открытый космос в рамках уникальной коммерческой миссии Polaris Dawn.

Компания-организатор SpaceX объявила 12 сентября, что первыми «гражданскими» астронавтами, вышедшими в открытое космическое пространство, стали капитан корабля Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Гиллис. Выход произошёл в 13:12 по московскому времени, когда капсула находилась на высоте 700 километров над Землей, и продлился около двух часов.

Реклама

Многоразовый корабль Crew Dragon был запущен на орбиту всего с четырьмя гражданскими астронавтами: помимо миллиардера Айзекмана (который, кстати, и финансирует программу через свою компанию Shift4 Payments) и Джиллис в состав экипажа вошли медик SpaceX Анна Менон и отставной подполковник ВВС США пилот Скотт Потит. Прежде чем их коллеги совершили выход в открытый космос, корабль был разгерметизирован, а участники экипажа переоделись в специальные скафандры EVA, разработанные самой авиакомпанией.

Скафандры были приспособлены выдержать радиационное воздействие на высоте 1,400 километров, на которой корабль совершил шесть витков вокруг Земли – это стало самым высотным полётом с момента американской космической программы «Аполлон». После этого капсула снизилась до высоты 742 километра, чтобы обеспечить непрофессиональным астронавтам безопасный выход в открытый космос.

Всего полет космических туристов должен продлиться пять дней, во время которого они проведут научные эксперименты и, в целом, постараются понять готовность компании и человечества к отправке к другим планетам.