Нептун в кадре: эффектное фото от зонда «Вояджер-2»

Единственным зондом, который смог добраться до Нептуна, стал «Вояджер-2» – одинокий космический путник, отправленный НАСА в 1977 году скитаться по просторам Вселенной в самой продолжительной в истории миссии.

В августе 1989 года, ровно через 12 лет с момента своего запуска в 1977, «Вояджер-2» приблизился к восьмой по удалённости от Солнца планеты и сделал несколько впечатляющих снимков Нептуна и его спутников Тритона и Нереиды.

Недавно НАСА впервые поделились одной из тех фотографией Нептуна, снятой на длинной выдержке во время исторического сближения 25 августа 1989 – правда, с пометкой, что цвета на снимке отличаются от реальных.

Всё дело в том, что лазурно-голубой цвет, в котором мы привыкли видеть самую далёкую от Солнца планету, является результатом использования фильтров, которые пропускают на длине волны свет, поглощаемый метановым газом. Это стандартная техника для планетологов, но только в начале этого года новый способ обработки старых снимков космического зонда позволил понять, что истинный цвет Нептуна гораздо светлее.

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Новый, скорректированный способ обработки снимков зонда показал, что Нептун в своём цвете более близок к Урану, чем раньше считалось («Вояджер-2» получил изображение седьмой планеты на несколько лет раньше, в 1985 году), и на самом деле имеет более светлый, сине-зелёный оттенок.

Компьютерный монтаж – Нептун и его крупнейший спутник Тритон – созданный из изображений, полученных «Вояджер-2» Фото: NASA, JPL

Как бы то ни было, в агентстве отметили, что изображение, снятое на расстоянии 4,5 миллиарда километров от Солнца, стало одним из последних полноценных снимков планеты, прежде чем «Вояджер-2» отправился дальше, к краю Солнечной системы. В конце 2018 года аппарат вышел в межзвездное пространство. Несмотря на проблемы со связью прошлым летом, сейчас он функционирует в пределах нормы. Хотя предполагаемый срок его службы давно истёк, ожидается, что зонд и дальше продолжит своё одинокое космическое путешествие, совсем как его собрат «Вояджер-1».

Кстати, ранним утром 28 августа земляне смогут разглядеть Нептун при помощи бинокля во время удивительного космического события: он, ещё пять планет и Луна выстроятся в одну линию справа от Солнца.