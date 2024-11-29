Новая теория: инопланетяне путешествуют по Галактике на двойных звездах

Если во Вселенной есть другие разумные существа, то они захотят исследовать нашу галактику в поисках ресурсов – но из-за огромных расстояний им может понадобиться нечто посолиднее простого космического корабля.

Философ из Брюссельского свободного университета считает, что инопланетяне могут путешествовать по Галактике, управляя двойной системой звёзд.

В недавней статье, которая ещё не прошла рецензирование и не была опубликована в научном журнале, философ Клемент Видаль предположил, что высокоразвитым инопланетным цивилизациям придётся мигрировать в сторону соседних звёзд, когда их родные звёзды исчерпают своё ядерное топливо. По словам исследователя, хотя космические путешествия на большие расстояния возможны благодаря ускорению существующих одиночных звёзд (например, «гиперскоростных» звезд), двойные звёздные системы обладают большими преимуществами в этом вопросе.

Учёный создал модель, состоящую из нейтронной звезды и другой звезды малой массы, вращающейся вокруг неё. Видаль предполагает, что подобная звёздная система может послужить разумным цивилизациям в межзвёздных путешествиях благодаря лучшей управляемости и силе тяги. Таким образом, инопланетяне попытаются управлять системой, чтобы заставить звезду выбрасывать в космос материал в одном направлении – это можно сделать с помощью устройства, которое вызовет неравномерное нагревание звёздной поверхности, или ассиметричных магнитных полей, считает учёный. Подобная тактика будет создавать тягу, выталкивая систему в другое направление.

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Более того, подобная цивилизация могла бы поместить механизм на нейтронную звезду или рядом с ней, чтобы гравитация от мощного объекта обеспечивала «кораблю» готовый источник энергии – при этому инопланетяне могли бы управлять бинарной системой подобно будто педалями велосипеда, направляя её в разные стороны или меняя орбиту нейтронной звезды внутри системы.

По словам астрофизика Пола Саттера с Live Science, теоретические излияния Видаля не лишены смысла: во Вселенной действительно есть несколько реальных систем, которые подходят под описание учёного.

Например, пульсар «Черная вдова» PSR J0610-2100 и другие, которые путешествуют благодаря значительным ускорениям – хотя вряд ли эти ускорения имеют хоть какое-то отношение к инопланетянам. Но Видаль настаивает, что подобные объекты всё равно неплохо было бы изучить внимательнее.

Философы, судя по всему, вообще очень любят размышлять об инопланетянах и освоении космоса: так, учёный-философ из Британии недавно высказывал предположение, что покорить Марс человечеству поможет редактирование генов. А философ из Финляндии считает, что контакт с инопланетянами скорее приведет к взаимовыгодному сотрудничеству, чем к конфликту.