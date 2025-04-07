Новая звезда в облаке Хамелеон создала космическое торнадо

Яркие потоки пыли и газа на снимке образуются под воздействием процессов рождения протозвезды.
Камерам космического телескопа «Джеймс Уэбб» удалось сделать высокоточный снимок массивного объекта Гербига-Аро (HH 49/50), получившего прозвище «космическое торнадо».
Наблюдение за объектом велось уже в 2006 году – тогда телескоп НАСА «Спитцер» заметил на кончике «торнадо» размытый объект, но точную природу его не определил. А вот новый снимок объекта подсказал, что размазанная точка на вершине является ничем иным, как спиральной галактикой!
Облачные потоки пыли на фотографии скорее всего порождаются протозвездой Cederblad 110 IRS4 на стадии формирования – на изображении она находится где-то в нижнем правом углу, а от самого объекта Гербига-Аро располагается на расстоянии в 1,5 световых года.
Потоки, исходящие от формирующейся звезды, врезаются в плотную область вещества, из-за чего создаются ударные волны. Они нагревают вещество до высоких температур, а при охлаждении происходит излучение света в видимом и инфракрасном диапазонах волн. На фотографии оранжевым и красным цветом представлены светящиеся молекулы водорода, молекулы оксида углерода и заряженные частицы пыли.
Гербига-Аро находится от Земли на расстоянии 625 световых лет в облаке Хамелеон I – это одна из самых близких к нам областей активного формирования звезд Млечного Пути. Предполагается, что наше Солнце когда-то создавалось в похожей среде, как зарождающаяся красавица Cederblad 110 IRS4.
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