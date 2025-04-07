Новая звезда в облаке Хамелеон создала космическое торнадо

Яркие потоки пыли и газа на снимке образуются под воздействием процессов рождения протозвезды.

Камерам космического телескопа «Джеймс Уэбб» удалось сделать высокоточный снимок массивного объекта Гербига-Аро (HH 49/50), получившего прозвище «космическое торнадо».

Наблюдение за объектом велось уже в 2006 году – тогда телескоп НАСА «Спитцер» заметил на кончике «торнадо» размытый объект, но точную природу его не определил. А вот новый снимок объекта подсказал, что размазанная точка на вершине является ничем иным, как спиральной галактикой!

Изображение HH 49/50, полученное с помощью инфракрасной камеры космического телескопа Spitzer (слева) и с помощью инструментов телескопа James Webb (справа). Фото: NASA, ESA, CSA, STScI, NASA-JPL, SSC

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Облачные потоки пыли на фотографии скорее всего порождаются протозвездой Cederblad 110 IRS4 на стадии формирования – на изображении она находится где-то в нижнем правом углу, а от самого объекта Гербига-Аро располагается на расстоянии в 1,5 световых года.

Потоки, исходящие от формирующейся звезды, врезаются в плотную область вещества, из-за чего создаются ударные волны. Они нагревают вещество до высоких температур, а при охлаждении происходит излучение света в видимом и инфракрасном диапазонах волн. На фотографии оранжевым и красным цветом представлены светящиеся молекулы водорода, молекулы оксида углерода и заряженные частицы пыли.

Гербига-Аро находится от Земли на расстоянии 625 световых лет в облаке Хамелеон I – это одна из самых близких к нам областей активного формирования звезд Млечного Пути. Предполагается, что наше Солнце когда-то создавалось в похожей среде, как зарождающаяся красавица Cederblad 110 IRS4.