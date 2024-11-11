Новое доказательство существования древнего океана на Марсе

Китайский марсоход Zhurong исследует северное полушарие Красной планеты с 2021 года и обнаружил кое-что интересное.

Мысль о том, что миллиарды лет назад огромную часть четвертой планеты Солнечной системы покрывала вода, будоражит воображение исследователей и астрономов, но все известные доказательства — пока лишь косвенные.

Исследователи из Китая выдвинули новое смелое предположение: около 3,7 миллиардов лет назад в районе Утопия восточной части северного полушария Марса вследствие массивного наводнения образовался древний океан. Однако он начал замерзать и уже спустя 300 миллионов лет, то есть примерно 3,4 миллиарда лет назад, полностью исчез с лица Марса, оставив после себя значительные следы пребывания и широкую береговую линию.

К таким выводам учёные пришли, проанализировав спутниковые данные и информацию, полученную марсоходом Zhurong – он изучает равнину Утопия, где ранее были обнаружены признаки древней воды с 2021 года.

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Среди новых доказательств существования океана в этом районе учёные назвали следы на поверхности в виде конусообразных ямок, многоугольных впадин и выгравированных следов от течений. Их последние умозаключения были опубликованы в журнале Scientific Reports.

По словам ведущего автора исследования Бо Ву из Гонконгского политехнического университета, предыдущие работы уже показали, что подобные «ямки в виде конусов» визуально напоминающие кратеры, образовываются из грязевых вулканов в областях, где ранее присутствовала вода или лед.

Бо Ву подчеркнул в разговоре с AFP, что выводы команды не дают окончательной уверенность в том, что «на Марсе был океан» – тем более есть скептики, которые утверждают, что исследование не берёт в расчёт сильный марсианский ветер, которые обтачивал камни и осадочные породы в течение нескольких миллиардов лет и уничтожил бы следы береговой линии.

Чтобы доказать теорию китайских исследователей, потребуется как минимум доставить на Землю некоторые образцы грунта марсианских пород.

Кстати, недавно исследователи объявили, что огромный океан с признаками жизни может скрываться под поверхностью марса в виде «лоскутков» фрагментированной магматической породы – правда чтобы добраться до этих запасов, человечеству предстоит пробурить от 11 до 20 километров вглубь Красной планеты. Подобную операцию не проводили даже на Земле.