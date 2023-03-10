Новый астероид столкнется с Землей с вероятностью 1 к 625

Он имеет диаметр 50 метров и может серьезно навредить нашей планете.

Недавно обнаруженный астероид может подобраться к Земле на опасно близкое расстояние примерно через 20 лет. Вероятность столкновения с нашей планетой – 1 к 625, сообщили представители Координационного бюро планетарной обороны NASA.

И хотя такой уровень риска выше среднего для сближающихся с Землей астероидов, вероятность столкновения по-прежнему «очень мала», а новые уточненные данные по мере наблюдения за астероидом, возможно, позволят скорректировать её и снизить ещё больше.

Астероид был обнаружен 27 февраля этого года. Его назвали 2023 DW, его диаметр – около 50 метров. И он собирается максимально приблизиться к Земле 14 февраля 2046 года.

«Мы отслеживаем новый астероид под названием 2023 DW, вероятность столкновения с Землей в 2046 году очень мала. Часто, когда новые объекты обнаруживаются впервые, требуется несколько недель наблюдений, чтобы уменьшить неопределенность и адекватно предсказать их путь на годы вперед. Орбитальные аналитики будут продолжать следить за астероидом 2023 DW и обновлять прогнозы по мере поступления новых данных», – говорится в сообщении NASA.

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Прямое столкновение с таким астероидом не будет катастрофическим и точно не приведет к таким же последствиям, к которым привел убивший динозавров астероид диаметром в 12 километров 66 миллионов лет назад.

Тем не менее, 2023 DW все еще может нанести серьезный ущерб, если он упадет недалеко от крупного города или густонаселенного района. В 2013 году над Челябинском взорвался метеорит менее половины размера DW 2023 , и он один вызвал ударную волну, которая повредила тысячи зданий и привела к травмам примерно 1500 человек.

Хотя столкновение с DW 2023 крайне маловероятно, ученые оперативно разрабатывают методы защиты Земли от потенциально опасных астероидов, подобных этому. На прошлой неделе ученые NASA опубликовали четыре исследования, подтверждающие, что миссия агентства по испытанию двойного астероидного перенаправления (DART) успешно изменила траекторию небольшого астероида после того, как космический корабль врезался прямо в него.