Новый космический телескоп «перемотает» Вселенную вспять

В NASA поделились возможностями телескопа «Нэнси Грейс», который должны запустить в этом десятилетии.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства заявило, что будущий космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» (Nancy Grace Roman) повернет «космические часы» вспять и позволит астрономам увидеть космос таким, каким его никогда раньше не видели. Это должно помочь ученым понять, как Вселенная превратилась из моря плотно упакованных частиц в космический океан, который мы видим сегодня, полный звезд и галактик.

Справка Сперва обсерватория была известна под именем «широкоугольный инфракрасный обзорный телескоп» (WFIRST), но в 2020 году её переименовали в честь учёной Нэнси Грейс Роман. Она была одной из первых женщин-руководителей NASA в 1960-х. Её ласково называли «матерью "Хаббла"». Это прозвище астроном получила за неустанное продвижение новых инструментов, которые позволили бы исследователям более широко изучать Вселенную. Её усилия в конечном итоге привели к запуску «Хаббла» в 1990 году. Нэнси Грейс скончалась 26 декабря 2018 года в возрасте 93 лет.

Nancy Grace Roman Space Telescope, или Roman Space Telescope, или просто RST будет запущен не ранее мая 2027 года. Учёные считают, что он сможет произвести революцию в астрономии, потому что сможет захватывать обширные области космоса на одном изображении. В качестве поразительного примера такой повышенной наблюдательной способности астрономы рассказывают, что всего за 63 дня «Нэнси Грейс» может отобразить участок неба, на который «Хабблу» потребовалось бы 85 лет.

Еще больше пользы «Нэнси Грейс» сможет принести, когда объединится с другими космическими телескопами – «Хабблом» и «Уэббом». Она станет прямой идеологической наследницей этих космических телескопов.

«Космические телескопы "Хаббл" и "Джеймс Уэбб" оптимизированы для изучения астрономических объектов как в глубине, так и вблизи, поэтому они как будто смотрят на Вселенную через крошечные отверстия. Чтобы разгадывать космические тайны в самых больших масштабах, нам нужен космический телескоп, который может обеспечить гораздо более широкий взор. Это именно то, для чего предназначен новый телескоп», – Аарон Юнг, и научный сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

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С помощью нового телескопа исследователи смогут приблизиться к пониманию природы темной энергии – силы, которая движет ускоряющимся расширением Вселенной – и темной материи, субстанции, которая почти полностью невидима, несмотря на то что составляет около 85% материи в космосе.

Галактики склеиваются в «комки» по всей Вселенной, которые связаны невидимыми нитями темной материи. Галактики располагаются вдоль этих нитей темной материи в точках их пересечения. Между этими нитями лежат огромные космические пустоты. Вселенную можно представить в форме тканого гобелена с паутинообразной структурой, простирающейся на сотни миллионов световых лет, которую можно охватить только с очень широкого ракурса. Тем не менее, астрономы смогли бы взглянуть на Вселенную по-другому, если бы они могли видеть ее такой, какой она появилась намного раньше – где-нибудь в прошлом за 13,7 миллиардов лет своей истории.

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«Перемотка» космического времени вспять предполагает, что ранняя Вселенная представляла собой однородное первозданное море плазмы, состоящее из заряженных частиц с очень плотными участками, которые коллапсировали под действием собственной гравитации, рождая первые звезды в течение сотен миллионов лет. Притянутые гравитационным притяжением темной материи, эти первые звезды затем сгруппировались в галактики, которые продолжали развиваться, чтобы их наводнили планетные системы, такие как наша Солнечная система.

«Нэнси Грейс Роман» сможет оглянуться на различные этапы эволюции Вселенной. Поскольку гравитационное влияние темной материи помогает определить расположение галактик, наблюдения могут пролить свет на природу этой загадочной формы материи, поскольку она играет роль «невидимого остова» Вселенной.

«Большинство возможностей нового телескопа сделают его подходящим инструментом для изучения природы темной энергии. Благодаря широкому охвату неба телескоп зафиксирует беспрецедентное количество галактик в поле зрения и распределение этих галактик в нашей Вселенной, что позволит нам понять влияние темной энергии на большие космологические масштабы, кластеризацию и эволюцию галактик», – Лус Анхела Гарсия, исследователь космологии из Университета ECCI в Боготе.

По словам астрофизика из NASA Годдарда Джеффри Крука, «Нэнси Грейс» будет делать около 100 тысяч снимков в год.