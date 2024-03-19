Обнаружен новый побочный эффект длительных космических полетов

Долгое пребывание в невесомости провоцирует головные боли у астронавтов.

Астронавты, которые ранее не страдали головными болями и мигренями, могут испытывать их во время длительных космических полетов. К таким выводам ученые пришли по итогам исследования, в котором приняли участие 24 астронавта из Европейского космического агентства, НАСА и Японского агентства аэрокосмических исследований.

Все астронавты участвовали в экспедициях на Международную космическую станцию (МКС) на срок до 26 недель с ноября 2011 года по июнь 2018 года. 22 из них испытали один или несколько эпизодов головной боли. Всего сообщалось о 378 случаях головных болей в полете. Из общего числа головных болей 170 (90%) были так называемыми головными болями напряжения, а 19 (10%) — мигренями.

До этого уже было известно, что в первую неделю в космосе астронавты страдают от головных болей, поскольку их вестибулярная система должна адаптироваться к отсутствию нормальной гравитации. Однако новое исследование показало, что головные боли также возникают во время длительного пребывания в невесомости. При этом за три месяца после возвращения на Землю ни у кого из астронавтов не отмечалось головных болей.

Ранее Дэвид Каллен, профессор астробиологии в Университете Крэнфилда, предупредил, что зачатие в космосе может привести к пагубному воздействию радиации на эмбрион.

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