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Обсерватория «Чандра» отмечает 25 лет в космосе: фото, которых мы никогда не видели

Фото: X-ray: NASA/SAO/CXC; Optical and H-alpha: ESO/MPG; Infrared: NASA/JPL-CalTech/Spitzer; Image Processing: J. Major

NGC 6334 – эмиссионная туманность в созвездии Скорпион

Рентгеновская обсерватория «Чандра» от НАСА была запущена в космос 23 июля 1999 года, и с тех пор продолжает делиться с нами изображениями невидимой части Вселенной.

В честь празднования двадцатипятилетия с запуска «Чандры» в НАСА опубликовали 25 новых фотографий космических объектов и явлений, запечатленных обсерваторией в рентгеновском диапазоне. 

Использование проникающих рентгеновских лучей позволяет обсерватории обнаруживать и запечатлеть чрезвычайно горячие объекты и явления, во время которых выделяется большое количество энергии – например, обломки взорвавшихся звезд или материалы, кружащие вокруг чёрных дыр. На счету «Чандры», например, доказательство существования темной материи, открытие новых нейтронных звёзд и чёрных дыр.

Опубликованные снимки были выбраны из почти 25 000 наблюдений, которые были проведены «Чандрой» за четверть века своей работы по исследованию Вселенной с помощью рентгеновской астрономии. Изображения объединяют в себе данные с «Чандры» и других космических обсерваторий, а также телескопов на Земле.

Делимся самыми яркими из них. 

Фото: NASA/CXC/SAO, Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt, K. Arcand, and L. Frattare
Фото: X-ray: NASA/CXO/SAO; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare
Фото: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/ESA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Schmidt, L. Frattare
Фото: X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: ESO; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Major
Фото: X-ray: NASA/CXC/SAO; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/J. Major, S. Wolk
Фото: X-ray:NASA/CXC/Ludwig Maximilian Univ./T. Preibisch et al.; NASA/ESA/CSA/STScI; NASA/CXC/SAO/N. Wolk
Фото: NASA/CXC/SAO; NASA/ESA/CSA/STScI/D. Milisavljevic (Purdue Univ.), I. De Looze (UGent), T. Temim

Крабовидная туманность – туманность в созвездии Телец, рожденная в результате взрыва сверхновой (китайские астрономы наблюдали её ещё в 1054 году до нашей эры). Объединение рентгеновских снимков «Чандры» с оптическими изображениями с орбитального телескопа «Хаббл».

А остальные ошеломляющие снимки «Чандры» – в совместной работе или отдельно от других космических телескопов — можно посмотреть тут

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