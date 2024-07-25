Обсерватория «Чандра» отмечает 25 лет в космосе: фото, которых мы никогда не видели

Рентгеновская обсерватория «Чандра» от НАСА была запущена в космос 23 июля 1999 года, и с тех пор продолжает делиться с нами изображениями невидимой части Вселенной.
В честь празднования двадцатипятилетия с запуска «Чандры» в НАСА опубликовали 25 новых фотографий космических объектов и явлений, запечатленных обсерваторией в рентгеновском диапазоне.
Использование проникающих рентгеновских лучей позволяет обсерватории обнаруживать и запечатлеть чрезвычайно горячие объекты и явления, во время которых выделяется большое количество энергии – например, обломки взорвавшихся звезд или материалы, кружащие вокруг чёрных дыр. На счету «Чандры», например, доказательство существования темной материи, открытие новых нейтронных звёзд и чёрных дыр.
Опубликованные снимки были выбраны из почти 25 000 наблюдений, которые были проведены «Чандрой» за четверть века своей работы по исследованию Вселенной с помощью рентгеновской астрономии. Изображения объединяют в себе данные с «Чандры» и других космических обсерваторий, а также телескопов на Земле.
Делимся самыми яркими из них.
А остальные ошеломляющие снимки «Чандры» – в совместной работе или отдельно от других космических телескопов — можно посмотреть тут.
На что похожа туманность? Угадай название!
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