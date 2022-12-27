Мрачный маяк в космосе: Очень Большой Телескоп показал пугающую туманность Конус

Потрясающее изображение сделано в честь 60-летия Европейской южной обсерватории.

На недавнем снимке, опубликованном Европейской южной обсерваторией (ESO), запечатлена туманность длиной в семь световых лет. Она похожа на гигантский маяк, наблюдающий за холодной чёрной пустотой космоса.

Новое изображение сделано Очень Большим Телескопом ESO в честь 60-летия обсерватории. Захватывающий объект на снимке – это туманность Конус, часть более крупного комплекса NGC 2264, удаленного от нас на 2500 световых лет. Она находится в созвездии Единорога.

Эта туманность выглядит не так, как большинство других, которые вы могли видеть на других снимках телескопов. Она не может похвастаться впечатляющим набором цветов – всё потому, что не все туманности похожи. Некоторые отражают свет ближайших звезд. Некоторые излучают собственный свет за счёт звёзд внутри. А некоторые, как эта туманность Конус, – мрачные и густые от космической пыли, поглощающей весь видимый свет. Через эту завесу может проникнуть только свет на длинах волн, невидимых человеческому глазу, например инфракрасное и радиоизлучение.

Непрозрачные туманности такого типа известны как молекулярные облака. К ним относятся самые интересные туманности, которые можно найти: это места, где рождаются молодые звезды. Пыль является эффективным источником инфракрасного света, который уносит тепловую энергию и заставляет облако охлаждаться. Без внешнего давления, обеспечиваемого теплом, гравитация подавляет сгустки пыли и газа и сталкивает их вместе.

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Именно эти плотные «комки» образуют зачатки звезд. Вращаясь, они втягивают в себя ещё больше массы из окружающего их облака, что обеспечивает растущую протозвезду давлением, необходимым для запуска синтеза в её ядре. При достижении определённой массы появляется звёздный ветер, который отталкивает материал от новорождённой звезды.

В случае с туманностью Конус мы видим юные звезды, горящие голубым цветом (хотя на изображении они кажутся золотыми). Подобные процессы мы можем видеть и на примере знаменитых структур Столпов Творения в туманности Орла.

Поскольку инфракрасный свет может проникать сквозь эти плотные облака пыли, инструменты, которые могут видеть Вселенную в инфракрасном свете, такие как космический телескоп Джеймса Уэбба, бесценны для изучения деталей процессов звездообразования, которые скрыты от ныших глаз.

Но изображения в видимом свете, такие как это, показывают детали, которые невидимы на других длинах волн. Только изучая весь спектр снимков, мы можем получить всестороннее представление обо всем, что происходит в этих загадочных туманных структурах.