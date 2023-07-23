Огромный астероид размером с Пизанскую башню пролетел рядом с Землей незамеченным

Гость оказался к нам ближе, чем Луна. Ученые заметили это только через два дня.

13 июля астероид под названием 2023 NT1 приблизился к Земле на расстояние около 100 000 километров – это примерно четверть расстояния между Землей и Луной. Но учёные NASA заметили его только через два дня после сближения с планетой, потому что он шел со стороны Солнца и был скрыт его светом.

2023 NT1, который в настоящее время удаляется от Земли со скоростью около 40 000 километров в час, имеет диаметр около 60 метро (челябинский метеорит, который врезался в Землю в 2013 году, был размером 18 метров).

Несмотря на близкое сближение, 2023 NT1 недостаточно крупный, чтобы считаться «потенциально опасным», отмечают исследователи. Астероид определяется как «потенциально опасный», если он находится в пределах 0,05 астрономических единиц (7,5 миллиона километров) и имеет диаметр более 140 метров. 2023 NT1 соответствует только одному из этих критериев.

2023 NT1 продемонстрировал, что у человечества до сих пор есть проблемы с обнаружением некоторых астероидов из-за яркого солнечного света. Так же, как и 2023 NT1, челябинский метеорит подлетел к Земле незамеченным, потому что его «радиант», точка на небе, из которой он возник, находилась близко к Солнцу.

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Как DART врезался в астероид: взгляд «Хаббла» и «Уэбба» читать

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует запустить свою орбитальную обсерваторию NEOMIR примерно в 2030 году, чтобы бороться с угрозой космических камней, блокируемых солнечным светом. Обсерватория будет действовать как система раннего предупреждения для обнаружения и отслеживания любого астероида, приближающегося к Земле со стороны Солнца.

NEOMIR будет размещен в точке Лагранжа «L1» – позиции в космосе между Землей и Солнцем, где отправленные туда объекты, как правило, остаются на месте. Его инфракрасный телескоп сможет обнаруживать астероиды размером 20 метров и больше, которые в настоящее время скрываются в солнечном свете.

Планетарная защита была актуальной темой за последние 12 месяцев, отчасти из-за успешной миссии NASA по испытанию двойного астероидного перенаправления (DART). В сентябре прошлого года космический корабль DART намеренно врезался в Диморфос, астероид-спутник в системе двойных астероидов Дидимос, и поменял его траекторию.

Это было первое в мире испытание метода смягчения кинетического удара с использованием космического корабля для отклонения астероида путем изменения его орбиты. Хотя этот астероид не представлял угрозы для Земли, есть надежда, что успех первого в истории испытания планетарной защиты человечества может стать основой для защиты нашей планеты от будущих угроз из космоса.