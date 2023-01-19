Спутник Сатурна покрыт глубочайшим слоем снега

В некоторых местах толщина снежного покрова достигает 700 метров.

Спутник Сатурна Энцелад покрыт толстым слоем снега! Согласно новому исследованию, в некоторых местах толщина достигает 700 метров.

Ученые-планетологи были очарованы гейзерами Энцелада, состоящими из водяного пара и других компонентов с тех пор, как космический аппарат «Кассини» обнаружил их в 2005 году. Предполагается, что эти брызги исходят из соленого океана под ледяной оболочкой Энцелада.

Часть этой воды идет на формирование одного из колец Сатурна, но большая ее часть падает обратно на поверхность Энцелада в виде снега. Понимание свойств этого снега – его толщины, плотности и компактности – может помочь раскрыть историю Энцелада и заложить основу для будущих миссий на спутник Сатурна.

«Если вы собираетесь посадить туда робота, вы должны понимать, куда он приземлится», – говорит планетолог Эмили Мартин из Национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия.

Чтобы выяснить, насколько толстый снег на Энцеладе, Мартин и ее коллеги обратили внимание на Землю и на Исландию, в частности. зявшись за эту задачу, ученые решили изучить геологию страны, в частности многочисленные геологические образования и кратеры, которые можно найти там, а затем поискать их аналоги на Энцеладе. Сравнение этих образований с теми, что были сфотографированы на поверхности Энцелада, дало удивительные результаты.

Используя изображения с космического зонда «Кассини», ученые обнаружили, что толщина снега на поверхности Энцелада различается. Его глубина в большинстве мест составляет сотни метров, а в самом толстом месте – 700 метров.

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«Однако трудно представить, как туда попал весь этот снег. Если брызги воды были такими, как сегодня, на формирование такого толстого слоя потребовалось бы 4,5 миллиарда лет, что соответствует возрасту всей Солнечной системы», – Эмили Мартин.

Кажется маловероятным, что гейзеры включились в момент образования Энцелада и никогда с тех пор не останавливались. И даже если бы это было так, более поздние слои снега сжали бы более ранние, уплотнив весь слой и сделав его гораздо менее глубоким, чем сегодня, пишут исследователи.

«Это заставляет нас думать, что снежный покров, конечно, не формировался все 4,5 миллиардов лет. Скорее всего, гейзеры были более активны в прошлом», – говорит Мартин.

«Без марсоходов или астронавтов невозможно зачерпнуть снег и посмотреть, как глубоко он уходит. Вместо этого авторы очень ловко используют геологию на Земле в качестве своих вездеходов и лопат», – Шеннон Маккензи.

Маккензи не участвовала в новой работе, но она руководила исследованием концепции орбитального и спускаемого аппаратов, которые однажды смогут посетить Энцелад. Один из главных вопросов в этом исследовании заключался в том, где посадочный модуль может безопасно приземлиться.

«Ключом к этим дискуссиям было то, какой, по нашему мнению, должна быть поверхность?», – говорит Маккензи. И новая работа может помочь «определить места, которые слишком опасны, чтобы совершать там посадку».