Она может быть обитаема! Астрофизики обнаружили уникальную экзопланету

Потенциально пригодный для жизни мир находится от нас на расстоянии около 50 световых лет в созвездии Кита.

Экзопланета LHS 1140 b вселяет в астрофизиков всё больше надежд о присутствии жидкой воды на её поверхности, а также атмосфере подобной земной – а значит потенциально может иметь все условия для развития жизни, рассказали в Монреальском университете.

«Из всех известных в настоящее время экзопланет умеренного пояса LHS-1140b вполне может стать нашим лучшим кандидатом, чтобы однажды косвенно подтвердить присутствие жидкой воды на поверхности чужеродного мира за пределами нашей Солнечной системы», – рассказывает астрофизик Шарль Кадье, который занимается изучением новых миров в Институт Тротье по исследованию экзопланет (iREx) при университете.

«Это станет важной вехой в поиске потенциально обитаемых экзопланет».

Фото: Benoit Gougeon/University of Montreal

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LHS 1140 b превосходит нашу планету примерно в шесть раз по массе, и в 1.7 раз по радиусу, и относится к классу суперземель. Она вращается вокруг холодного красного карлика LHS 1140, совершая полный оборот вокруг звезды примерно за 25 дней. Считается, что LHS 1140 b находится в зоне обитаемости своей звезды, но о её пригодности для жизни это говорит мало.

Благодаря Кадье и его команде, исследователи смогли предугадать наличие азота на планете – элемента, который преобладает в атмосфере Земли — а значит и возможность существования вторичной атмосферы, которая сформировалась уже после рождения LHS 1140 b.

Более того, опираясь на данные космического телескопа «Джеймс Уэбб», астрофизики смогли высчитать плотность планеты. Выводы оказались поразительны – экзопланета оказалась гораздо менее плотной, чем ожидалось бы от исключительного «каменного» мира, но и не газообразной, как Нептун, где в атмосфере преобладает водород.

По этим данным, можно предварительно предположить, что LHS 1140 b является уникальным водным миром – но в отличии от Земли, океан здесь скорее всего находится в перманентном замороженном состоянии из-за того, что к холодноватому красному карлику обращена только одна из её сторон. Это происходит из-за совпадения периода вращения планеты вокруг своей оси с периодом обращения вокруг звезды (нам это состояние знакомо по Луне — именно поэтому мы видим только одну из её сторон). А вот та часть экзопланеты, которая обращена непосредственно к звезде может быть достаточно тёплой — по расчетам, температура там способна достигать вполне привычных нам 20͒С.

Хоть со стороны этот участок и выглядит как жуткий парящий в космосе гигантский глаз, по предположению учёных, это территория вполне благоприятна для развития своей уникальной морской экосистемы.

Однако команде из Университета Монреаля ещё предстоит провести немало исследований и наблюдений в ближайшие пару лет, чтобы с уверенностью сказать, что атмосфера LHS 1140 b действительно богата азотом - и по возможности обнаружить углекислый газ.