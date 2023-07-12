Они инопланетные! Со дна Тихого океана достали загадочные металлические шары

Довольно смелое утверждение.

Ави Леб, физик из Гарвардского университета в США, извлек 50 крошечных сферических фрагментов железа со дна Тихого океана, которые, как он утверждает, могут быть материалом межзвездного космического корабля пришельцев.

Леб связывает свою находку с прохождением огненного шара в январе 2014 года. Метеор наблюдали датчики Министерства обороны США, которые отслеживают все объекты, входящие в атмосферу Земли. Было зарегистрировано, что он двигался быстрее, чем большинство метеоров, и в конечном итоге раскололся над южной частью Тихого океана недалеко от Папуа-Новой Гвинеи.

Данные об объекте хранятся в Центре изучения объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) NASA. Официальное название метеора – CNEOS 20140108, его также называют IM1.

У нас уже был как минимум один гость из межзвездного пространства – комета Оумуамуа. Появление 1I/2017U1, официального названия Оумуамуа, было, безусловно, необычным событием. Объект наблюдали в 2017 году, когда он покидал Солнечную систему. Его траектория отличается от почти круговых орбит планет и эллиптических орбит комет.

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Хотя форма кометы не была запечатлена каким-либо телескопом, то, как свет отражался от нее при вращении, предполагает, что она имеет странную форму, похожую на сигару, если смотреть сбоку, или тарелку, если смотреть сверху.

В статье 2018 года Леб предположил, что «Оумуамуа может быть искусственной, а не естественной по происхождению, то есть продуктом инопланетной цивилизации». Он предложил продолжить поиски межзвездного мусора в Солнечной системе.

В погоне за такими обломками команда Леба опросила базу данных CNEOS в поисках объектов с необычными орбитальными характеристиками. Именно тогда они нашли CNEOS 20140108 и, основываясь на его высокой скорости, предположили, что это межзвездный метеор.

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Смоделировав путь огненного шара, Леб определил конкретную область в южной части Тихого океана, где, по его мнению, должны были находиться обломки IM1. Он утверждает, что с помощью магнита нашел материал метеора.

Обнаруженные металлические шарики имеют диаметр около полмиллиметра. Не исключено, что они имеют внеземное происхождение: несколько предыдущих экспедиций извлекали шарики из космоса с морского дна. Но профессор планетарных и космических наук Моника Грейди не согласна с выводами Леба.

«Мы знаем, что метеоры из нашей Солнечной системы содержат железо и никель, что отражает относительное содержание этих металлов на Солнце. Но шарики, по-видимому, содержат незначительное количество никеля, что указывает на то, что они почти наверняка не из метеоров Солнечной системы. Это, однако, не доказывает, что они межзвездные. Вполне вероятно, что они откуда-то с Земли», – Моника Грейди.

По словам Грейди, наиболее убедительным доказательством был бы возраст шариков. Если удастся доказать, что их возраст превышает возраст Солнца, это позволило бы идентифицировать их как межзвездные.

Впрочем, как говорит Грейди, это было бы удивительно, но никак, впрочем, не доказывало бы их искусственное происхождение.