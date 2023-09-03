Орбитальный аппарат NASA нашел место крушения «Луны-25»

В результате крушения на поверхности спутника Земли образовался небольшой кратер.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало изображение возможного места столкновения российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» с естественным спутником Земли. Снимок был сделан зондом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), находящимся на окололунной орбите.

Место крушения станции было определено путем сравнения двух снимков, сделанных LRO 27 июня и 24 августа этого года. На позднем снимке запечатлен небольшой кратер, которого раньше не было.

«Ранее LRO сделал снимок этой области в июне 2022, поэтому специалисты предполагают, что кратер образовался после этой даты. Так как новообразованный кратер находится близко к предполагаемому месту крушения "Луны-25", специалисты LRO пришли к выводу, что он, вероятно, образовался в результате столкновения в ходе проведения миссии, а не от удара естественного тела», – говорится в сообщении NASA.

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Снимок от 27 июня, сделанный до крушения станции Фото: NASA

Мягкая посадка «Луны-25» на Южный полюс спутника Земли должна была состояться 21 августа. Однако 20 августа в «Роскосмосе» сообщили, что межпланетная автоматическая станция разбилась, столкнувшись с лунной поверхностью.

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов назвал основной причиной крушения станции сбой при отключении двигателя. Вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата.