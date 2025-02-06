Откуда на Марсе и Фобосе взялись загадочные монолиты?

Любители конспирологии верят, что таинственные структуры могли быть воздвигнуты инопланетянами.

Изображения крупных «монолитов» на поверхности Марса и его спутника Фобоса были сделаны космическими зондами ещё в 2008 и 1998 годах. Теперь они снова попали в центр внимания фанатов теорий заговоров. Что же это за удивительные образования и главное – откуда они там взялись?

Желающих найти подтверждение существования внеземных цивилизаций ответ разочарует.

Большая глыба на Фобосе была запечатлена в 1998 году камерой космического аппарата Mars Global Surveyor (MGS) во время четвертого облета спутника. Несмотря на относительно небольшой диаметр в 22,5 километров, Фобос остаётся самым крупным из двух спутников Красной планеты. Он делает полный оборот вокруг Марса чуть меньше чем за восемь часов. Кратер Стикни при этом занимает около половины поверхности спутника – он образовался в результате масштабного удара и имеет ширину 9,7 километров. В НАСА считают, что именно Стикни является «автором» монолита, замеченного на Фобосе. В конце концов, большинство валунов были выброшены именно из его недр.

Глыба на Фобосе Фото: NASA/JPL

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А вот монолит на Марсе был замечен лишь в 2008 году и сразу поразил наблюдателей четкой прямоугольной структурой. Но несмотря на необычную форму «стелы», ученые также остались не впечатлены находкой. Камера на борту аппарата Mars Reconnaissance Orbiter засняла глыбу у подножия скалы, что позволило исследователям предположить, что когда-то она могла отколоться именно от неё.

«Если бы я собирался возвести где-то монолит, это было бы последнее место, куда бы я его поместил!» – ранее заметил Джонатан Хилл, научный сотрудник в Центре космических полетов на Марс при Университете штата Аризона, где обрабатываются изображения, полученные во время миссий НАСА на Марс.

«Монолит» на Марсе Фото: NASA/JPL/University of Arizona

В итоге ученые заключили, что таинственный объект является ничем иным как обычным валуном, хоть и прямоугольной формы. Его принято считать «творением» ближайшей скалы или результатом наслоения горных пород. Возможно даже, что монолит не имеет такую четкую структуру, как может показаться на снимке – резкость его углов возникает из-за низкого разрешения изображения, заметили исследователи.