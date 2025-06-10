Откуда на Марсе взялись эти чёрные щупальца?

Анализ искусственного интеллекта показал, что ученые могли долго ошибаться – загадочные тёмные полосы на Марсе не связаны с водой.

Когда в 1976 году аппараты космической программы «Викинг» засекли на поверхности Марса ряд длинных темных полос, исследователи решили, что это – следы воды, когда-то протекавшей по поверхности Красной планеты.

За полосами продолжили наблюдать, но только спустя десятилетия исследователи провели масштабный анализ загадочных объектов, воспользовавшись возможностями алгоритмов искусственного интеллекта. Сначала ученые «потренировали» ИИ на известных изображениях полос, а затем позволили алгоритму просканировать 86,000 спутниковых снимков. В результате получилась полноценная карта, где указывалось около 500,000 основных черт таинственных образований.

Эту карту сравнили с другими особенностями рельефа и климата Марса, включая температуру, скорость ветра, уровень гидратации, активность оползней и другие факторы. Это помогло ученым отыскать корреляции между сотнями подобных случаев и заключить, что полосы имели особенные условия формирования – скорее всего, они образовались в местах, где были зафиксированы высокие показатели скорости ветра и уровня оседания пыли.

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Получается, что темные полосы могли образоваться из слоев мелкой пыли, которая сползала с крутых склонов, а не из-за потоков древней воды. Ученые считают, что это важное открытие для понимания особенностей формирования рельефа Марса, до того как за исследование полос возьмется космический аппарат.

Кстати, эти заключения не опровергают того, что на Марсе когда-то была вода. Ученые ранее уже находили множество подтверждений этой гипотезе.