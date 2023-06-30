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Пластик на пользу: необычные примеры

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Пластик на пользу: необычные примеры
Пластик на пользу: необычные примеры

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Perseverance обнаружил этот пончик на поверхности Марса

Фото: NASA / Stuart Atkinson

Возможно, это метеорит.

В пятницу, 23 июня Perseverance сфотографировал большой темный камень с отверстием в центре. Интригующая находка окружена другими камнями такого же оттенка, что указывает на их общее происхождение.

Камень-пончик «может быть большим метеоритом наряду с более мелкими осколками», заявили представители Института SETI в Маунтин-Вью, Калифорния.

Изображение было замечено и обработано астрономом-любителем Стюартом Аткинсоном, который выложил снимок в сеть.

«Может быть, я ошибаюсь, но я считаю, что Perseverance заметил большой кольцеобразный метеорит в кратере Джезеро», – Стюарт Аткинсон.

Находка метеорита на Красной планете – не уникальное событие. Например, Perseverance заметил другой потенциальный метеорит всего через несколько недель после своего приземления в феврале 2021 года.

Фото: NASA / Stuart Atkinson
Еще одно изображение «марсианского пончика»

Perseverance исследует марсианский кратер Джезеро шириной 45 километров, в котором далеко в прошлом находилось большое озеро и дельта реки. Ровер размером с автомобиль исследует эту древнюю среду, ищет признаки давно существовавшей жизни и собирает десятки образцов для их дальнейшей доставки на Землю.

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