Perseverance обнаружил гигантское пятно на Солнце – его видно даже с Марса

Оно может вызвать мощную солнечную бурю, способную вывести из строя энергосети Земли.

Огромное солнечное пятно было настолько массивным, что его можно было увидеть на Марсе. Ровер NASA Perseverance обнаружил явление, которое, вероятно, повлияет на энергосистемы на Земле.

Ожидается, что массивное пятно, обнаруженное NASA на Солнце, будет продолжать расширяться и перемещаться по его поверхности, пока на следующей неделе не появится в поле зрения Земли. Точные размеры солнечного пятна неясны, поскольку марсоход делал снимки, когда Марс находился на расстоянии более 244 миллионов километров от нашей звезды.

Perseverance наблюдал пятно с 17 по 20 августа. Сообщается, что ровер может увидеть некоторые солнечные пятна более чем на неделю, чем мы, поскольку Марс вращается по орбите на дальней стороне Солнца. Таким образом, мы можем воспринимать это как недельное предупреждение о приближении большого солнечного пятна.

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Солнечные пятна – это черные области размером с планету с мощными магнитными полями, видимыми на поверхности Солнца. Они могут вызывать эруптивные явления, такие как солнечные вспышки и корональные выбросы массы (КВМ). Поскольку они холоднее окружающей среды (около 3500 градусов по Цельсию), эти области Солнца кажутся темнее, тогда как температура фотосферы составляет примерно 5500 градусов по Цельсию.

Частота и размер солнечных пятен, видимых на поверхности, отражают уровень солнечной активности на протяжении 11-летнего цикла, управляемого магнитным полем. Солнечные пятна привлекали внимание наблюдателей на протяжении сотен лет, потому что они представляют собой окно в сложную магнитную структуру нашей звезды.