Perseverance обнаружил на Марсе «акулий плавник» и «клешню краба». Что тут интересного?

Живописные марсианские камни находятся недалеко друг от друга.

Марсоход NASA Perseverance недавно обнаружил на Красной планете камень, похожий на акулий плавник, и сопровождающий его валун, напоминающий крабовую клешню.

С момента прибытия на Марс 18 февраля 2021 года ровер исследует кратер Джезеро в поисках признаков древней жизни. Но эти странные камни, запечатленные 18 августа 2023 года, заинтересовали ученых не потому, что они могут быть сенсационными окаменелостями морских обитателей.

Несмотря на то, что бесплодный и засушливый Марс миллиарды лет назад был заполнен водой, нет никаких доказательств того, что на планете было много морепродуктов, и эти изображения, конечно, не добавляют новых фактов. Вместо этого камни на изображении свидетельствуют о феномене парейдолии.

Что такое парейдолия? Это склонность нашего мозга воспринимать осмысленное изображение из случайных визуальных данных. Именно поэтому мы видим в неодушевленных предметах и случайных узорах осмысленные фигуры (особенно часто лица). В каком-то смысле парейдолия – это зрительная иллюзия, которая обусловлена врожденной способностью нашего мозга искать знакомые очертания во всём вокруг. Парейдолия может возникать и у здоровых людей, и у людей с психическими расстройствами. И Марсу не привыкать к парейдолии землян.

Одним из самых известных примеров парейдолии в истории является «Лицо на Марсе». В июле 1976 года космический корабль NASA «Викинг-1» исследовал Марс с орбиты, фотографируя ландшафт Красной планеты, чтобы выбрать место посадки модуля «Викинг-2». Затем на мониторах здесь, на Земле, операторы увидели нечто необычное.

«Викинг-1», казалось, запечатлел огромную скульптуру грубо высеченного лица, на котором отчетливо выделялись глаза, нос и рот. И хотя в NASA сразу заявили, что этооптическая иллюзия, вызванной тенями, снимок вызвал настоящий ажиотаж. Многие предположили, что лицо – дело рук разумных существ.

Снимок «Лица на Марсе», сделанный «Викингом-1» Фото: NASA

Дебаты вокруг «Лица на Марсе» бушевали (по крайней мере, в определенных кругах) на протяжении 1980-х годов, были опубликованы книги по этой теме и даже проводились научные конференции для обсуждения.

Большая часть споров вокруг этого изображения утихла в конце 1990-х годов. В сентябре 1997 года аппарат Mars Global Surveyor (MGS) прибыл на Красную планету, и одной из его основных задач было – исследовать этот скалистый участок. В апреле 1998 года MGS наконец пролетел над марсианским регионом Сидония, где находилось «лицо», получив изображения в десять раз более резкие, чем те, которые были сделаны 18 годами ранее «Викингом-1».

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«Лицо на Марсе» на снимках, сделанных в разные годы Фото: NASA

Снимки показали, что образование имеет гораздо более естественный характер. Тем не менее, некоторые настаивали на том, что черты лица этого предполагаемого «памятника пришельцев» были скрыты дымкой, когда корабль пролетал над ним. Однако все эти домыслы были опровергнуты в апреле 2001 года, когда тот же космический корабль сделал снимок обнажения горных пород в безоблачный день, после чего сомнений, что это обычный холм, не осталось.

Тем не менее, тот факт, что марсианское лицо – не более чем обычная геологическая структура, не подавило нашу страсть к космическим симулякрам. В мае этого года Perseverance запечатлел темный фрагмент на скале, который многим показался дверным проёмом. Некоторые даже предположили, что это мог быть проход, ведущего в подземный бункер.

«Дверной проем» на Марсе Фото: NASA

NASA охладило пыл конспирологов, объяснив, что так называемый «проем» – размером всего в несколько десятков сантиметров.