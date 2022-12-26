Perseverance оставил для землян посылку на Марсе

Но забрать ее исследователи смогут не раньше 2033 года.

Благодаря марсоходу Perseverance исследователи смогут изучить как минимум 17 образцов горных пород и реголита, собранных на поверхности Красной планеты. Чтобы получить их, ровер преодолел около 13 километров во время своей геологической экспедиции на Марс.

Вскоре после приземления марсоход начал бурение, собирая камни и песок в специальные цилиндры. На этой неделе он сбросил свой первый груз возле места под названием «Три вилки». Эта трубка содержит кусочки магматической породы, найденной в январе этого года.

Это вовсе не случайный презент от марсохода: инженеры миссии должны были убедиться, что цилиндр приземлился благополучно, поэтому действия ровера был тщательно выверены, а сам сосуд с образцами опустили на поверхность планеты максимально бережно. Прежде чем опустить цилиндр на грунт, марсоход задействовал все свои камеры, чтобы изучить местность.

Затем сотрудники миссии убедились, что цилиндр расположен безопасно и его можно будет легко поднять, когда придет время (нескоро). В конечном итоге, все контейнеры, наполненные образцами, должны попасть в лаборатории на Земле, где их с нетерпением ждут учёные. Они проанализируют образцы, чтобы выявить их химические и минеральные свойства.

«Выбор первого "депо" на Марсе делает эту исследовательскую кампанию очень реальной и осязаемой. Теперь у нас есть место для повторного посещения с образцами, ожидающими нас там», – Дэвид Паркер, сотрудник миссии Perseverance.

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Ученые рассчитывают узнать как можно больше о геологии древнего Марса. Например, были ли там вулканы и как давно они были активны? Чем были вызваны тектонические сдвиги, которые сформировали ландшафт планеты? Что именно произошло с исчезнувшей жидкой водой на Красной планете, в существовании которой уже никто не сомневается?

Самый очевидный способ ответить на все эти вопросы – непосредственно изучить образцы горных пород. На Марсе есть магматические породы, а также песчаники, аргиллиты и глины. И, конечно же, почти везде царствуют пыль и песок. Все это может кое-что рассказать нам о том времени, когда на Марсе текла лава, плескались озера и океаны (и уточнить хронологические границы этого самого времени).

Наконец, вся эта информация должна помочь ученым выяснить, могла ли на Марсе существовать жизнь. И если да, то когда?

Образцы горных пород были получены марсоходом из кратера Джезеро. Орбитальные снимки показывают, что этот регион когда-то был древней дельтой, которая была затоплена водой. По-видимому, он богат глинистыми минералами и карбонатами, которые образуются только в присутствии воды. Те же самые карбонаты содержат сведения о древнем климате Марса. Но что еще более интересно: на Земле живые организмы тоже могут производить карбонаты. Неясно, имеют ли те, что находятся на Марсе, такое же благоприятное для жизни происхождение, но это делает кратер Джезеро заманчивым местом для взятия проб.

Миссия по доставке на Землю образцов, собранных Perseverance, должна стартовать в конце этого десятилетия. Конечно, ученые не хотят ничего оставлять на волю судьбы, и у них есть запасной план, если марсоход не сможет выполнить задание.

В таком случае исследователи отправят на Марс пару небольших вертолетов, чтобы собрать образцы. И никто не сомневается, что такой метод тоже сработает, потому что вертолет Ingenuity уже превзошел все ожидания, в десятки раз превзойдя намеченные для него цели на Красной планете.