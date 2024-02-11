Perseverance отыскал на Марсе своего погибшего попутчика

Вертолет Ingenuity никогда больше не взлетит, он навсегда останется в марсианских дюнах.

Знаменитый марсианский дуэт официально расстался: марсоход Perseverance недавно запечатлел одинокий вид своего попутчика Ingenuity, который недавно получил смертельный удар, из-за которого больше не сможет летать.

Маленький вертолет нашел последнее пристанище на вершине песчаных дюн марсианской долины Неретвы, в то время как Perseverance продолжает свой путь по ландшафту Красной планеты. Изображение было обработано Симеоном Шмаусом, студентом визуального дизайна, который превратил его в панораму, соединив вместе шесть необработанных изображений, размещенных на сайте марсохода.

Вертолет Ingenuity получил повреждения во время своего последнего полета 18 января, сломав все четыре лопасти несущего винта при приземлении в 72-й раз.

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Аппарат высотой 48 сантиметров и весом 1,8 килограмма – первый летательный аппарат с двигателем, взлетевший с поверхности другой планеты. Он приземлился на Марсе в феврале 2021 года вместе с марсоходом Perseverance и изначально предполагалось выполнить всего пять испытательных полетов в течение 30 дней.

Но Ingenuity и не думал сдаваться, и за последние три года пролетел в 14 раз больше запланированного, а общая продолжительность полетов составила два часа. Вертолет также стал полезным помощником марсохода, прокладывая ему путь над поверхностью Марса.

Perseverance и Ingenuity исследовали марсианский кратер Езеро, находя доказательства наличия органических молекул в том, что, возможно, когда-то было древним марсианским озером. Но теперь марсоход должен продолжать свой путь самостоятельно.