Perseverance показал коллекцию пробирок, которые он разбросал по Марсу

Помните об этом, если окажетесь на Красной планете.

Марсоход NASA Perseverance провел два года на Марсе, изучая поверхность планеты и собирая образцы горных пород. Если все пойдет по плану, они будут доставлены на Землю в начале 2030-х годов и попадут в руки учёным, которые этого так долго ждали.

Ровер отобрал образцы марсианского реголита (камней и пыли), а также атмосферы планеты, которые сохранил в своем кэше образцов. Но 10 пробирок с образцами он оставил на поверхности Марса в качестве резервных копий на случай, если случится катастрофа и образцы на борту марсохода нельзя будет заполучить землянам.

На изображении показан ландшафт, каким он был 31 января 2023 года, и картинка скорректирована таким образом, чтобы показать поверхность Марса такой, какой она выглядела бы для человеческого глаза. Миссия Perseverance завершила склад образцов на три дня раньше запланированного, и снимок был сделан ровно через год после того, как был взят первый образец. NASA сделало удобную аннотированную версию изображения, чтобы указать местонахождение каждого образца.

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На этом изображении показана каждая из десяти пробирок, размещенных ровером на поверхности Марса Фото: NASA

Пробирки были раскиданы на участке под названием «Три развилки» (Three Forks). Это место, где древняя река впадала в дельту в кратере Езеро, который, как считается, был заполнен водой миллиарды лет назад. За время своего пребывания на Марсе Perseverance прошел западный край Езеро и теперь поднимается вверх из котловины кратера.

Помимо привлечения исследователей к планетарной науке о Марсе – о том, как меняется состав его реголита и как планета менялась с течением времени, – миссия Perseverance ищет астробиологические «улики». Исследователи надеются найти древние микробные биомаркеры, которые покажут, что в ныне враждебном мире когда-то водилась жизнь.

Миссия по возвращению образцов с Марса, по последним данным, стартует не ранее 2033 года, а это означает, что нам придется ждать не менее десяти лет, пока другие космические корабли доберутся до Марса, заберут образцы и доставят их на Землю.