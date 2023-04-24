Perseverance потерял своего спутника на Марсе. Он путешествовал с ним больше года

Марсоход остался без «друга».

В течение 427 солов или дней на Марсе Perseverance таскал с собой камень на одном из колес. Вместе с ним он передвигался по холмам и пескам марсианского ландшафта.

Однако, по словам доктора Гвенаэля Караваки, который работает с инструментом SuperCam марсохода, на последнем изображении Hazcam команда обнаружила, что камня на колесе больше нет.

«Он провел с нами 427 солов, а с 341 сола преодолел около 10 километров. Прощай, друг, нам будет тебя не хватать», – Гвеналь Каравака.

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Камень впервые заметили еще в начале февраля 2022 года, или примерно в 341 сол за время работы ровера на Марсе. Он каким-то образом оказался в левом переднем колесе вездехода и, как хороший друг, надолго застрял в нем.

Операторы миссии получили это изображение пустого колеса с помощью бортовой передней левой камеры предотвращения опасностей 18 апреля Фото: NASA

В NASA заявили, что камень не причинил никакого вреда. Инженеры марсохода говорят, что камни могут попасть в колеса, когда марсоходы пересекают склоны. Они также могут попасть туда, когда марсоход движется по рыхлой местности и когда под весом марсохода камни раскалываются на куски.

Ключевой задачей миссии Perseverance на Марсе является астробиология, в том числе поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход исследует геологию и климат планеты в прошлом и должен проложить путь к исследованию Красной планеты человеком.