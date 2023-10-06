Perseverance снял на видео танец пыльного дьявола на Марсе

В NASA поделились наблюдениями марсохода, сделанными 30 августа.

Чуть более месяца назад ровер Perseverance заснял погодное явление, хорошо знакомое людям, живущим в пустынных регионах Земли. Марсоход запечатлел так называемого «пыльного дьявола», кружащегося на западном краю марсианского кратера Езеро.

Пыльный дьявол представляет собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности планеты днем при сильном прогреве поверхности солнечными лучами. Такие вихри имеют вертикальную или слегка наклоненную ось вращения. Они во многом напоминают торнадо, но слабее и редко длятся больше минуты. Эти вихри встречаются как на Земле, так и на Марсе, но марсианские «дьяволы» могут быть до 50 раз шире и до 10 раз выше по сравнению с земными.

Perseverance сделал 21 снимок вихря с помощью одной из своих навигационных камер. Команда миссии смонтировала эти фотографии вместе, чтобы сделать новое видео, которое было ускорено в 20 раз.

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Сотрудники миссии подсчитали, что смерч находился примерно в четырех километрах от марсохода и двигался с востока на запад со скоростью около 19 километров в час. Его ширина составляла примерно 60 метров. Исследователи также оценили высоту объекта, хотя его вершина находилась за пределами кадра.

«Мы не видим вершину пыльного дьявола, но тень, которую он отбрасывает, дает нам хорошее представление о его высоте. Большинство из таких вихрей представляют собой вертикальные колонны. Тень указывает на то, что высота этого составляет около двух километров», – Марк Леммон, планетолог из Института космических наук в Боулдере, штат Колорадо.

Perseverance приземлился на дне кратера Езеро шириной 45 километров в феврале 2021 года с миссией по поиску признаков прошлой жизни на Марсе, а также сбору и хранению десятков образцов для будущей доставки на Землю.

По словам членов команды миссии, Езеро – прекрасное место для такой работы, поскольку миллиарды лет назад в кратере располагалось большое озеро и дельта реки.

За время своего пребывания на Красной планете Perseverance обнаружил десятки пыльных дьяволов. Например, в сентябре 2021 года марсоход записал звук одного из таких вихрей – впервые в истории исследования Марса. Наблюдения за такими дьяволами с помощью аппарата Perseverance помогают ученым лучше понять атмосферу Марса и усовершенствовать свои модели погоды для Красной планеты.