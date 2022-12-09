Perseverance собрал немного марсианской грязи. Ура!

Эти образцы отличаются от тех, что марсоход отобрал ранее.

Марсоход NASA Perseverance взял два новых образца с поверхности Марса 2 и 6 декабря. Но в отличие от 15 кернов горных пород, собранных на сегодняшний день, эти новые образцы были собраны из кучи принесенного ветром песка и пыли, похожей на дюну (просто поменьше). Образцы будут храниться в специальных пробирках на борту марсохода до тех пор, пока их не доставят на Землю в рамках новой марсианской миссии.

Исследователи хотят изучить марсианские образцы с помощью мощного лабораторного оборудования на Земле, чтобы найти признаки древней микробной жизни и лучше понять процессы, сформировавшие поверхность Марса. Большинство собранных раньше образцов – это каменные породы, тогда как полученный сейчас реголит – это материал, представляющий собой раскрошившиеся в мелкие частицы куски камней и пыль.

Этот реголит, содержащийся внутри металлической трубки, является одним из двух образцов, которые будут изучаться в рамках миссии по доставке марсианских отложений на Землю Фото: NASA

Цель ученых состоит не только в том, чтобы лучше понять геологические процессы и окружающую среду на Марсе. Они хотят смягчить некоторые проблемы, с которыми столкнутся будущие астронавты, когда прибудут колонизировать Красную планету. Реголит может сильно влиять на все оборудование и экипировку, от скафандров до солнечных батарей, поэтому он также интересен инженерам.

Как и в случае с кернами горных пород, эти свежие образцы были собраны с помощью сверла на конце робота-манипулятора марсохода. Но для образцов реголита миссия Perseverance использовала сверло, похожее на шип с маленькими отверстиями на одном конце, чтобы собрать свободный материал.

«Все, что мы узнаем о размере, форме и химическом составе зерен реголита, поможет нам разрабатывать и тестировать более совершенные инструменты для будущих миссий. Чем больше у нас данных, тем более реалистичными могут быть наши симуляторы», – Иона Тирона, руководительница миссии Perseverance.

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Пыль и реголит могут повредить как космические аппараты, так и научные приборы. Реголит может блокировать чувствительные детали и замедлять марсоходы на поверхности. Эти мелкие частицы также могут создавать уникальные проблемы для астронавтов, поскольку было обнаружено, что, например, лунный реголит достаточно острый, чтобы прорезать микроскопические дыры в скафандрах во время миссий «Аполлон» на Луну.

Кроме того, поверхность Марса содержит перхлорат – токсичное химическое вещество, которое может угрожать здоровью астронавтов, если случайно вдохнуть или проглотить достаточное его количество.

Optimism, полномасштабная копия марсохода Perseverance, тестирует имитацию реголита, состоящего из вулканической породы, измельченной в частицы различных размеров, от мелкой пыли до крупной гальки Фото: NASA

«Если мы собираемся находиться на Марсе, нам нужно знать, как пыль и реголит будут взаимодействовать с нашим космическим кораблем и средой обитания. Некоторые из этих пылинок могут быть такими же мелкими, как сигаретный дым, и могут попасть в дыхательный аппарат астронавта. Мы хотим получить более полное представление о том, какие материалы могут нанести вред нашим исследователям, будь то людям или роботам», – Эрин Гиббонс, член миссии Perseverance.

Участница миссии Perseverance Либби Хаусрат говорит, что каждый образец, собранный марсоходом, представляет собой интегрированную историю поверхности планеты.

Ключевой задачей миссии Perseverance на Марсе является астробиология, в том числе поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход исследует геологию и климат планеты в прошлом и проложит путь к исследованию Красной планеты человеком. Это первая миссия по сбору и хранению марсианских пород и реголита.

Последующие миссии NASA и Европейского космического агентства будут включать в себя отправку космического корабля на Марс, чтобы забрать образцы, собранные Perseverance, и отправить их для изучения на Землю.