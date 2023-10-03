Perseverance установил новый рекорд скорости на Марсе

Марсоход приближается к хребту, который может дать представление о древней жизни на Красной планете.

Марсоход NASA Perseverance, оснащенный усовершенствованным компьютерным пилотом, известным как AutoNav, добился значительных успехов на поверхности Марса, установив новые рекорды скорости с момента приземления в феврале 2021 года.

В путешествии с 26 июня по 31 июля ровер преодолел расстояние в 759 метров и пересек местность, получившую название «Пик Сноудрифт». Примечательно, что этот подвиг был достигнут примерно за треть времени, которое потребовалось бы другим марсоходам NASA.

Тайлер Дель Сесто, заместитель руководителя отдела в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Калифорнии, подчеркнул проблемы этой местности.

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«Местность была гораздо более сложной, чем все, с чем Perseverance сталкивался раньше – она была просто завалена большими камнями», – Дель Сесто.

Возможности системы AutoNav, которая помогает марсоходу сократить время в пути между областями научных интересов, были подробно описаны в статье, опубликованной в июльском выпуске журнала Science Robotics.

Дель Сесто, который семь лет работал над программным обеспечением для AutoNav компании Perseverance, отметил, что путешествие марсохода через пик Сноудрифт оказалось примерно на 12 солов (марсианских суток) быстрее, чем мог бы потратить на такое же путешествие марсоход Curiosity.

«Наш марсоход является прекрасным примером старой поговорки: "одна голова – хорошо, а две – лучше". Perseverance – первый марсоход, в котором два компьютерных мозга работают одновременно, что позволяет ему принимать решения на лету», – Ванди Верма, главный инженер миссии.

Именно усилия «двойного мозга» позволили Perseverance установить новые рекорды. К ним относится как пройденное за один день расстояние на Марсе – 347,7 метра, так и самая длинная поездку без руководства человека – 700 метров.

По мере того, как Perseverance продолжает свои исследования, он сталкивается с новыми препятствиями. 7 сентября марсоход начал свою четвертую научную кампанию, перемещаясь по «Стене Манду», хребту, богатому карбонатами, который может дать представление об экологической истории Красной планеты и потенциальных признаках древней микробной жизни.