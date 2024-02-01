Perseverance, возможно, уже нашел признаки жизни на Марсе

Но мы не узнаем наверняка, пока не получим образцы с Красной планеты. А это произойдет нескоро.

Данные Perseverance подтвердили, что кратер Езеро на Марсе, где сейчас ведёт свои исследования марсоход, когда-то был заполнен водой. Это даёт надежду на то, что ровер, возможно, уже обнаружил на планете окаменелые следы жизни.

Марсоход, который прибыл на Красную планету в феврале 2021 года вместе со своим уже вышедшим на пенсию спутником-вертолетом Ingenuity, сделал это открытие с помощью георадара. Он обнаружил слои отложений, когда-то принадлежавших озеру, которое позже высохло.

Это открытие воодушевляет учёных. Теперь следующий важный шаг для них: получить геологические образцы, собранные ровером из кратера. Тогда они примутся искать доказательства того, что на ныне высохшей Красной планете когда-то процветала древняя жизнь.

«С орбиты мы можем увидеть множество различных месторождений, но мы не можем с уверенностью сказать, является ли то, что мы видим, их исходным состоянием или же мы видим завершение длинной геологической истории. Чтобы сказать, как образовались эти структуры, нам нужно заглянуть глубже», – Дэвид Пейдж, ведущий автор нового исследования из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Perseverance оснащен семью научными приборами, одним из которых является радар для марсианского подповерхностного эксперимента (RIMFAX). Выпуская радарные импульсы в землю каждые 10 сантиметров во время своего путешествия, марсоход построил карту импульсов, отраженных с глубины около 20 метров под поверхностью марсианского кратера.

Теперь эта радиолокационная карта выявила наличие отложений, о которых ученые начали подозревать еще в прошлых исследованиях, но до конца не могли подтвердить. Новые выводы позволяют предположить, что кратер когда-то был затоплен водами гигантского озера. Как и в случае с высыхающими озерами на Земле, его отложения переносились рекой, образовавшей большую дельту, а затем подверглись выветриванию в результате двух отдельных фаз эрозии.

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«Изменения, которые мы видим в каменных породах, вызваны крупномасштабными изменениями в марсианской среде. Приятно, что мы можем видеть так много свидетельств изменений на такой маленькой географической территории, что позволяет нам распространить наши выводы на масштабы всего кратера», – Дэвид Пейдж.

Поскольку жизнь на Земле во многом зависит от воды, наличие воды на Марсе может быть важным ключом к тому факту, что на планете когда-то обитала жизнь – или даже что жизнь все еще может там существовать.