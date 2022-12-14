Perseverance впервые записал звуки пыльного дьявола на Марсе

Это первая в истории подобная запись.
Марсоход Perseverance впервые в истории записал звук, исходящий от песчаного вихря на Марсе, который исследователи часто называют пыльным дьяволом.
Пыльный дьявол представляет собой вихревое движение воздуха, возникающее у поверхности планеты днем при сильном прогреве земли солнечными лучами. Такие вихри имеют вертикальную или слегка наклоненную ось вращения. Они во многом напоминают торнадо, но слабее и редко длятся больше минуты. Эти вихри встречаются как на Земле, так и на Марсе, но марсианские «дьяволы» могут быть до 50 раз шире и до 10 раз выше по сравнению с земными.
С тех пор, как на Красной планете исчезли последние реки и озера, на Марсе произошла масштабная эрозия почва, в том числе в местах посадки нынешних марсоходов Curiosity и Perseverance. Хотя эрозионная сила отдельного пыльного вихря ничтожна, целая армия пыльных дьяволов за миллиарды лет потенциально могла разрушить километры горных пород.
Вот почему учёные стремятся понять, как именно функционируют песчаные вихри. А теперь они (и мы заодно) знают, как они звучат. Всё благодаря новому исследованию, проведенному планетологом Наоми Мёрдок из Тулузского университета во Франции.
Микрофон марсохода включается лишь изредка – шанс записать звук во время разгара веселья «пыльного дьявола» равнялся 0,5%. Эта конкретная запись была сделана 27 сентября 2021 года, когда вихрь пронесся на расстоянии от 50 до 60 метров от Perseverance.
В этот момент инструменты марсохода зафиксировали небольшое падение атмосферного давления. Когда-нибудь полученные данные помогут исследователям лучше понять динамику пыли на Марсе.
Скорость ветра в звучащем на аудио пыльном вихре достигала 40 километров в час, диаметр составлял 25 метров, а высота – не менее 118 метров. По оценкам исследователей, вихрь двигался со скоростью около 20 километров в час. Записанный эпизод шума длился около 10 секунд.
Особо крупные вихри могут представлять угрозу для автоматических марсианских станций и марсоходов. Но не всегда: например, в 2005 году такой вихрь очистил солнечные панели марсохода Spirit, после чего его эффективность работы существенно увеличилась.
Единственным другим планетарным телом, с которого у нас есть подлинные звуковые записи, является Венера, где в 1982 году два советских спускаемых аппарата «Венера» записали шумы ветра и работы спускаемого аппарата.
Посмотрите на фото марсианских пыльных дьяволов.
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