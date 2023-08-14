Первый пилотируемый полет Boeing Starliner снова отложили – теперь до 2024 года

Миссия сталкивается с проблемами далеко не в первый раз.
Первый пилотируемый полет космического корабля Boeing Starliner планировался еще шесть лет назад. Но проходят годы, а злополучная миссия все откладывается. На этот раз запуск был отложен как минимум до марта 2024 года – всё из-за нерешаемых проблем с возвращаемыми парашютами капсулы и связанной с этим угрозы безопасности. До этого тестовые запуски (которые тоже неоднократно переносили) проходили без экипажа.
Starliner – один из тех затянутых аэрокосмических проектов, реализации которых, кажется, мешает всё подряд. В ходе разработки, которая началась в 2010 году, многоразовый космический корабль уже претерпел масштабные изменения конструкции: инженеры постарались уменьшить его вес, улучшить аэродинамику и подогнать под новые стандарты программного обеспечения NASA. Прзже пришлось решать проблемы утечек из двигателя и отказа парашюта во время испытаний.
Во время своего первого тестового полета (без экипажа) на Международную космическую станцию 20 декабря 2019 года у беспилотного корабля произошел сбой таймера. Из-за этого он вышел на неправильную орбиту, после чего последовала аварийная посадка в Нью-Мексико.
В августе 2021 года вторая орбитальная миссия была отменена из-за многочисленных проблем с клапанами из-за коррозии, в результате чего было принято решение полностью заменить служебный модуль корабля. В конце концов, 19 мая 2022 года Starliner без экипажа совершил новый успешный запуск и состыковался с МКС.
NASA впервые в истории потеряло связь с МКС
Оставалась надежда, что миссия с экипажем на борту состоится 21 июля 2023 года, но она не оправдалась. Проверка, проведенная NASA, Boeing и внешними инспекционными группами, подтвердила, что Starliner по-прежнему непригоден для перевозки астронавтов и требует переоборудования и проведения дополнительных испытаний для сертификации.
По данным NASA и Boeing, основная проблема связана с лентой P213 и креплениями парашютов. Лента показала несоответствия при испытаниях, когда дело дошло до воспламеняемости: теперь ее хотят заменить улучшенной кевларовой версией. Мягкие звенья, используемые для уменьшения повреждения парашюта при раскрытии, также потребовали доработки и замены. Кроме того, весь парашют в сборке должен пройти повторные испытания и повторную сертификацию.
Представители NASA заявили, что пилотируемый полет Starliner отложен как минимум до марта 2024 года. На сегодняшний день Boeing потратил на космический корабль уже 1,1 миллиарда долларов.
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