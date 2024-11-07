Первый в мире деревянный спутник запустили в космос

Исследователи надеются, что неметаллические спутники станут более экологичной альтернативой существующим устройствам, которые массово заполонили орбиту Земли.

После многомесячных испытаний в космос отправился компактный деревянный спутник LignoSat, сообщает новостная служба AFP. Миниатюрный объект в виде коробчонки всего 10 на 10 сантиметров был запущен на беспилотной ракете компании SpaceX из Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде. Японские разработчики назвали запуск «успешным».

Изобретатели экспериментального спутника из Киотского университета надеются, что их детище поможет решить масштабную проблему космического мусора. По оценкам российских исследователей, сейчас вокруг Земли вращается около 170 миллионов фрагментов неработающих спутников и отработавших ступеней ракет весом в несколько тысяч тонн.

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LignoSat, сделанный из хоноки, особого сорта древесины магнолии, может стать более экологически устойчивой альтернативой для космических запусков. Материал не гниет в космическом вакууме, но сгорит при входе в атмосферу Земли после того, как отслужит свой срок – а значит, не только не загрязнит орбиту планеты ещё больше, но и, превратившись в пепел, станет полезным биоразлагаемым материалом.

Вскоре деревянный спутник прибудет на Международную Космическую Станцию и после месяца подготовки будет выпущен в открытый космос, где должен будет доказать свою работоспособность и прочность. Изначально предполагалось, что спутник будет запущен на орбиту уже летом 2024 года, но, судя по всему, испытания аппарата продлились дольше намеченного срока.

Теперь исследователи с Земли будут изучать полученные со спутника данные на предмет наличия признаков деформации и способности выдерживать экстремальные перепады температур: от -100°C до 100°C каждые 45 минут при переходе из тени в свет. Кстати, материал хонока традиционно используется в Японии для создания ножен для мечей.

Космический мусор не только создает смертельную опасность для космических аппаратов и их экипажей, но и организует помехи для изучения различных астрономических явлений. Это происходит из-за светового шума, порождаемого отражающими поверхностями алюминия и титана, из которых состоят большинство современных спутников.