Первый запуск китайской ракеты на метане обернулся неудачей

Через пять минут после запуска отказали маневровые двигатели второй ступени ракеты.

На этой неделе китайский стартап Landspace потерпел неудачу при первой в мире попытке вывести на орбиту ракету, работающую на метане.

Метаново-кислородная ракета Zhuque-2 стартовала с недавно построенных объектов национального центра запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби 14 декабря. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как ракета поднимается в небо, а затем происходит белый выхлоп. Сообщается, что отделение первой ступени ракеты прошло успешно, но к провалу миссии привели проблемы со второй ступенью.

Об успешных запусках в Китае обычно объявляют сразу после успешного вывода на орбиту. Но через восемь часов после запуска официального объявления об успехе или провале миссии по-прежнему не было.

Ракета Zhuque-2 оснащена газогенераторными двигателями и потенциально может доставлять на 200-километровую орбиту полезный груз массой около шести тонн, либо груз в четыре тонны на 500-километровую орбиту.

Ракета имеет диаметр 3,35 метра, общую длину 49,5 метра, взлетную массу 219 тонн и тягу 268 тонн. Эта миссия также стала первым в мире запуском ракеты, работающей на метане.

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Разработка ракетных двигателей на метане сопряжена с многочисленными инженерными проблемами, но обещает преимущества с точки зрения возможности повторного использования. Первый запуск ракеты на твердом топливе от Landspace состоялся четыре года назад и тоже закончился неудачей.

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Landspace вскоре столкнется с конкуренцией, поскольку пекинская компания iSpace разрабатывает собственную ракету Metalox Hyperbola-2 на метане. Еще одна компания, Galactic Energy, разрабатывает двухступенчатую керосин-жидкокислородную ракету Pallas-1, предназначенную для доставки сразу пяти тонн груза аж на 700-километровую орбиту. Оба проекта должны стартовать уже в 2023 году.

Правительство Китая открыло доступ в космический сектор для частного капитала в конце 2014 года. Это привело к возникновению сотен космических компаний, занимающихся различными видами деятельности, включая запуск, эксплуатацию и производство спутников.