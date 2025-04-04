Песочные часы космоса: «Джеймс Уэбб» поймал момент рождения звезд

Мерцающие выбросы пыли и газа появились в процессе формирования новых звезд.
Камера космического телескопа «Джеймс Уэбб» получила новый снимок звездной системы Lynds 483. В самом центре закрученной фигурки песочных часов расположились две «новорожденных» протозвезды: именно выбрасываемые ими плотные струи газа и пыли создают причудливые конусовидные формы на снимке.
Фотография дает нам возможность наблюдать динамику рождения звезд на самой ранней стадии, за десятки миллионов лет до того как они превратятся в полноценные светила по типу нашего Солнца.
Расположенная в 650 световых годах от Земли, звезды системы Lynds 483 выбрасывали частички газа и пыли в течение десятков тысяч лет. Со временем молодые потоки настигли старые, создавая закручивания и деформации, а химические реакции между ними породили молекулы оксида углерода, метанола и других органические соединений, представшими на снимке в разных цветах. Благодаря камере телескопа NIRCam, работающей в ближнем инфракрасном диапазоне, мы можем наблюдать состав и плотность извергаемого звездами материала. Да и вообще, это просто красиво.
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