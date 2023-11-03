Пик солнечной активности настигнет Землю раньше, чем ожидалось

Ученые пока не могут найти точное объяснение этому.

Солнечная активность (к которой относятся появление солнечных пятен, извержения солнечных частиц в космос и мощные вспышки) меняется со временем. Подсчитано, что она достигает своего пика каждые 11 лет. Следующий пик, по прогнозам астрономов, должен был случится в июле 2025 года. Но теперь похоже, что этот «солнечный максимум» наступит раньше, чем ожидалось.

Почему это волнует ученых? Прежде всего, солнечная активность ощутимо влияет на Землю и технологии, на которые мы полагаемся. Мощные потоки солнечных частиц могут вывести из строя спутники и нарушить работу электрических сетей. Активность Солнца, влияющую на нашу планету, часто называют «космической погодой».

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Чтобы гарантировать, что мы умеем делать точные прогнозы этой космической погоды, необходим подходящий набор правил – научная модель NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) создают их уже много лет.

Они объединяют различные методы прогнозирования солнечной активности. Этот подход позволил определить дату следующего солнечного максимума (пика) примерно в июле 2025 года. Этот пик также прогнозировался как относительно слабый, как и пик во время предыдущего солнечного цикла.Этот прошлый пик продолжался примерно с декабря 2008 года по декабрь 2019 года, с кульминацией в апреле 2014 года.

Однако недавно команда под руководством ученых NASA Роберта Лимона и Скотта Макинтоша опубликовала альтернативный прогноз, в котором следующий пик цикла произойдет раньше – в середине-конце 2024 года, а количество солнечных пятен превысит официальный прогноз в два раза. Наблюдения за Солнцем в настоящее время подтверждают этот альтернативный прогноз.

Чтобы построить свою модель будущего поведения Солнца, Лимон и Макинтош более подробно изучили сами солнечные пятна и их магнитные свойства.

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Когда солнечный цикл заканчивается, это не происходит мгновенно. Скорее, он представляет собой плавный переход, при котором появляется меньше все солнечных пятен с магнитными свойствами, связанными со старым циклом, и больше пятен имеют свойства, относящиеся к новому циклу.

В текущем прогнозе используется понятие «терминатор» – так называют время, когда исчезло самое последнее солнечное пятно старого цикла, и так обозначают конец этого цикла. Из-за этого длину солнченого цикла могут определять по-разному. Например, последний солнечный минимум был в декабре 2019 года, но терминатор на самом деле случился в декабре 2021 года. Затем исследовательская группа смогла разработать прогнозы относительно того, насколько сильным будет предстоящий цикл, исходя из продолжительности предыдущего.

Когда солнечная активность становится сильнее, более вероятно, что на нас может обрушиться солнечная буря, которая вызывает полярные сияние, неполадки в работе околоземных спутников, электрических сетях и другие проблемы. Космические корабли на это время, возможно, придется перевести в так называемый «безопасный режим», при котором многие системы отключены. Это позволит им пережить бурю без серьезных последствий.

Эксперты уже ведут подробный журнал прошлых наблюдений и постоянно расширяют свои возможности слежения за Солнцем и космической погодой с помощью спутников. Также они совершенствуют научные модели, которые позволяют прогнозировать солнечную активность. Нынешний необычный солнечный цикл только расширит возможности учёных в этой сфере.