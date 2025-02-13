Планета любви будет на пике своей яркости 14 февраля

Уже в марте Венеру скроет от наших глаз свет Солнца. Но пока можно полюбоваться планетой, которая названа в честь римской богини любви!

Планета Венера, которая получила своё имя в честь римской богини любви, плодородия и красоты, будет ярче всего заметна на ночном небе аккурат 14 февраля, в День святого Валентина. Именно в этот момент её блеск достигнет магнитуды -4,9. По расчётам экспертов EarthSky, это станет точкой наибольшей яркости для Венеры в этом году.

10 января Венера достигла наивысшей точки на вечернем небе, а уже 22 марта она скроется под яркими лучами Солнца. Середина между двумя этими событиями как раз выпадает на 14 февраля – по счастливой космической случайности, прямо на День всех влюбленных.

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Вторая по счёту планета Солнечной системы сама по себе является самым ярким объектом на ночном небе – помимо Солнца и Луны, разумеется. Всё дело в её местоположении относительно Земли: Венера вращается вокруг Солнца и всегда находится как бы «с внутренней стороны» относительно нас. Поэтому её фазы напоминают нам те же, что присущи Луне (если смотреть с Земли).

Например, приближаясь к нашей планете, как это происходит сейчас, Венера «сжимается» до полумесяца. Более того, Венера сама по себе является довольно массивной планетой (около 12,102 км в диаметре), а её облачные слои имеют высокую отражательную способность.

Венера над Алуштой. Снято с горы Демерджи 30-го октября 2021 году почти сразу после захода солнца. Фото: Константин Циколенко / фотохостинг Russian Traveler

Хотя освещенность Венеры 14 февраля не будет превышать 27%, ярче в этом году она уже не будет! Следующего такого пика стоит ждать только через полтора года, в сентябре 2026-го.

Уже к 1 марта освещенность Венеры упадет всего до 14%, поэтому сейчас самое лучшее время понаблюдать за планетарной богиней любви и сделать несколько запоминающихся кадров. В конце марта Венера снова появится на предрассветном небе и достигнет своей наибольшей утренней яркости 27 апреля.