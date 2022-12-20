Почему инопланетяне до сих пор не установили контакт с человечеством?

На нашей планете нет никаких признаков разумной жизни.

Если инопланетяне действительно существуют, почему они до сих пор не пытались связаться с нами? Новое исследование выдвинуло теорию о том, почему инопланетяне не контактировали с Землей.

Ученые считают, что контакта так и не произошло, потому что для инопланетян на нашей планете не существует никаких признаков разумной жизни. Исследователи напоминают, что мы отправляем сигналы, которые можно обнаружить из космоса только с 30-х годов прошлого века, поэтому у потенциальных инопланетян было совсем немного времени, чтобы получить сообщение и ответить на него.

В ближайшее время астрономы планируют передать радиосообщение, содержащее информацию о местонахождении Земли, глубоко в космос, в надежде, что однажды оно будет получено и понято инопланетной цивилизацией.

Названное сообщением «Маяк в Галактике» (BITG), оно, по сути, представляет собой обновленную версию знаменитого сообщения обсерватории Аресибо, которое впервые было передано в 1974 году с той же целью.

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То сообщение было отправлено в двоичном коде. Будучи расшифрованным, оно представляет собой визуальную графику, показывающую фигурку человека, нашу ДНК и изображение Солнечной системы.

BITG также будет включать рисунок ДНК, Солнечную систему и диаграмму мужской и женской фигур, но оно также содержит гораздо больше информации об основах математики и науки, чем сообщение Аресибо.

В сообщении будет содержаться информация о самых распространенных элементах на Земле, карта, показывающая текущие массивы суши на нашей планете, и приглашение ответить на сообщение.

По словам исследователей посланные до сих пор радиоволны достигли лишь 15 000 звезд и вращающихся вокруг них планет из 400 миллиардов звезд Млечного Пути. Кроме того, если какая-то цивилизация и получила сообщение, потребуется еще некоторое количество времени, чтобы мы смогли получить на него ответ.

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Исследователи напоминают, что наше сообщение могли увидеть только те цивилизации, которые находятся в пределах 50 световых лет от Земли. Все это свидетельствует о том, что у внеземной жизни просто не было достаточно времени, чтобы отреагировать на нас, говорят исследователи. Они отмечают, что в Млечном Пути должно быть более 100 миллионов технологически развитых планет, чтобы у нас появился шанс связаться с ними.

По словам ведущего автора исследования Амри Ванделя, астрофизика из Еврейского университета в Иерусалиме, в пределах 50 световых лет от Земли вряд ли существует разумная жизнь, но это не исключает ее существования где-то во Вселенной.

«Вероятность контакта определяется как шанс найти цивилизацию, расположенную достаточно близко, чтобы она могла обнаружить самые ранние радиоизлучения и послать зонд, который достиг бы Солнечной системы в настоящее время.

Обнаружено, что текущая вероятность контакта с Землей очень низка, если только цивилизации не будут чрезвычайно многочисленны. Но поскольку радиосфера со временем расширяется, увеличивается и вероятность контакта. Показано, что, если цивилизации не очень многочисленны, Эра Контакта длится от нескольких сотен до нескольких тысяч лет и может применяться не только к физическим исследованиям, но и к передачам. Следовательно цивилизации вряд ли смогут взаимодействовать друг с другом, если их коммуникативная жизнь не составляет хотя бы несколько тысяч лет», – говорит Вандель.