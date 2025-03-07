Под конец «парада планет» нас ждет соединение Венеры и Меркурия

Две самые близкие к Солнцу планеты засияют на небе яркими точками.

На прошлой неделе земляне могли наслаждаться редчайшим для этого десятилетия явлением: сразу семь планет — Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера, Сатурн и Меркурий — выстроились по одну сторону от Солнца.

Сейчас так называемый «планетарный парад» уже практически распался. Сатурн потерялся из виду из-за яркого солнечного света, а скоро с наших глаз скроются и Венера с Меркурием. Напоследок эти две ближайшие к звезде планеты подарят нам яркую встречу, которую можно будет наблюдать на закатном небе 10 марта.

Две яркие точки будут находиться совсем близко друг к другу выше западного горизонта прямо после заката Солнца, прежде чем они окончательно сойдут с небесной сцены. Соединение будет недолгим, но красочным. Не забудьте, в отличие от звезд планеты не мерцают, поэтому спутать их с другими небесными телами сложно.

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Венеру и Меркурий нечасто можно увидеть в такой близости: «планета любви» совершает полный оборот вокруг Солнца за 225 дней, а Меркурий – за 88 дней. Сейчас планета, названная в честь бога торговли, движется вверх по ночному небу, готовясь достигнуть своей наивысшей точки 8 марта. А вот Венера медленно опускается вниз, двигаясь по внутренней траектории нашей планеты. 22 марта она пройдет прямо перед Солнцем (если смотреть с Земли). После этого Венера потеряется в солнечном сиянии на несколько недель, прежде чем мы снова сможем лицезреть её на утреннем небе, начиная с апреля.