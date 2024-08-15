Под поверхностью Марса может скрываться жизнь

Существует множество косвенных улик того, что поверхность Красной планеты некогда была покрыта слоем воды. Но многие верят, что где-то 3,5 миллиарда лет назад какое-то значительное событие привело к резкому изменению климата планеты. И, как следствие, вода исчезла с поверхности. Последние исследования говорят о том, что под поверхностью Марса, скорее всего, скрываются огромные количества воды, а, следовательно, там могут быть и следы жизни.

Под поверхностью Марса может скрываться огромный подземный океан – а значит и потенциальные следы жизни — так считают геофизики из Калифорнийского университета.

Океан был обнаружен с помощью сейсмических данных, предоставленных посадочным аппаратом InSight, который исследовал просторы Красной планеты с 2018 по 2022 год.

Реклама

Учёные загрузили эти данные в математическую модель и смогли составить карту недр Марса, чтобы высчитать толщину его коры и глубину ядра. Именно эта техника помогла им определить, что более глубокая кора планеты содержит в себе лоскутки фрагментированной магматической породы, внутри которых имеется более большое количество жидкости.

Для учёных это хорошая новость – что бы ни случилось на четвертой от Солнца планете миллиарды лет назад, вода с неё не испарилась полностью, а просто ушла под землю.

Однако добраться до этих запасов сейчас человечеству не представляется возможным – глубина их залегания варьируется от 11,5 до 20 километров. Для бурения на такую глубину и поиска потенциальных следов микробной жизни землянам потребуется дополнительное оборудование. Но даже на нашей планете подобную буровую операцию ещё не проводили — самая глубокая дыра, которую когда-либо вырыли на Земле, это Кольская сверхглубокая скважина. Она находится недалеко от города Заполярный и пролегает на глубину 12,26 километров.

«Мы не нашли никаких доказательств существования жизни на Марсе, но, по крайней мере, мы определили место, которое, в принципе, может содержать жизнь», – считает соавтор исследования Майкл Манга, из Университета Беркли.