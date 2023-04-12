Как животные впервые в космос летали: 8 историй

19 августа 1960 года в СССР запущен космический корабль «Спутник-5» с живым грузом на борту – собаками Белкой и Стрелкой, 40 мышами и двумя крысами. После этого собаки Белка и Стрелка стали одними из первых животных, совершившими орбитальный космический полет и вернувшимися на Землю невредимыми.

Собака Лайка

Лайка была первым животным, побывавшим в космосе Фото: Wikimedia Commons

Самым первым животным, попавшим на орбиту Земли, была советская собака Лайка. Хотя на этот полет претендовали и другие «конкуренты» – бродячие собаки Муха и Альбина, которая уже совершила пару суборбитальных полетов ранее. Но на момент испытаний Альбина была беременна, поэтому учёные пожалели её – предстоящий полет не предполагал возвращения хвостатого космонавта на Землю. Это было невозможно технически.

В итоге выбор пал на Лайку. Во время тренировок она длительное время провела в макете контейнера, а перед самым полетом ей сделали операцию: вживили датчики дыхания и пульса. За несколько часов до полета, состоявшегося 3 ноября 1957 года, контейнер с Лайкой поместили в космический корабль.

Сначала у собаки наблюдали учащенный пульс, но он восстановился почти до нормальных значений, когда Лайка оказалась в невесомости. Увы, ненадолго – через 5-7 часов после старта, совершив четыре витка вокруг Земли, собака погибла от стресса и перегрева, хотя предполагалось, что она проживет в контейнере около недели. Существует версия, что смерть наступила из-за ошибки расчета площади спутника и отсутствия системы терморегулирования (за время полета температура в помещении достигла 40°C). Также в 2002 году было высказано мнение о том, что смерть собаки наступила в результате того, что прекратилась подача кислорода. Так или иначе, собака погибла даже раньше, чем предполагалось.

После этого спутник с телом Лайки сделал еще 2370 витков вокруг Земли и сгорел в атмосфере 14 апреля 1958 года. Аосле неудавшегося полета был проведен еще ряд испытаний с подобными условиями на Земле, поскольку специальная комиссия из ЦК и Совета министров не верила в конструкторскую ошибку при первом запуске. В результате этих испытаний погибли еще две собаки. О смерти Лайки раньше установленного срока долго не объявляли в СССР и передавали данные о самочувствии мертвого животного.

В СМИ о гибели собаки-космонавта сообщили только через неделю с момента запуска Лайки в космос: утверждалось, что ее усыпили. Об истинных причинах смерти животного узнали много позже – и это вызвало небывалую критику со стороны защитников животных в западных странах. Они начали валом отправлять письма с протестами против жестокого обращения с животными (были даже саркастические предложения посылать в космос Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева вместо собак).

Газета The New York Times в номере от 5 ноября 1957 года назвала Лайку «самой лохматой, самой одинокой и самой несчастной собакой в мире».

Собаки Белка и Стрелка

Стрелка Фото: Wikimedia Commons

Ошибки и общественное негодование учли в новых испытаниях: после трагического полета Лайки в 1957 году следующих собак-космонавтов решили отправить в суточный орбитальный полет с возможностью возвращения на Землю в спускаемом аппарате. Для космического полета нужно было выбрать собак со светлым (черно-белым) окрасом – так их лучше было видно на мониторах наблюдательных устройств и на записях с камер. Вес космонавтов не должен был превышать 6 кг, а рост – 35 см. При этом они обязательно должны были быть самками (для них было проще разработать приспособление для мочеиспускания). К тому же, собаки должны были быть «фотогеничными», ведь их полет планировалось широко освещать в газетах и по телевидению.

По всем этим параметрам подошли беспородные небольшие собачки с кличками Белка и Стрелка. В рамках подготовки этих животных к полету их приучили есть желеобразную пищу, которая была призвана обеспечить потребность в воде и питании на борту корабля. Самым сложным было научить собак проводить длительное время в маленьком тесном контейнере в условиях полной изоляции и пугающего шума. Для этого Белку и Стрелку в течение восьми суток держали в металлическом ящике, по размерам сопоставимом с контейнером спускаемого аппарата. На последнем этапе тренировок собаки проходили испытания на вибростенде и в центрифуге.

За два часа до старта «Спутника-5», который случился 19 августа 1960 года в 11:44 по московскому времени, кабину с собаками поместили в космический корабль. Как только он стартовал и начал набирать высоту, у животных зафиксировали учащенное дыхание и пульс. Стресс прекратился только после взлета «Спутника-5». И хотя большую часть полета животные вели себя довольно спокойно, во время четвертого витка вокруг Земли Белка начала биться и лаять, пыталась снять с себя ремни. Её тошнило.

Впоследствии, проанализировав это состояние собаки, ученые решили ограничить космический полет человека до одного витка вокруг Земли. Белка и Стрелка совершили 17 полных витков приблизительно за 25 часов, преодолев расстояние в 700 тысяч км.

Стоит также отметить, что Белка и Стрелка являлись дублерами собак Чайки и Лисички, которые погибли во время запуска космического корабля типа «Восток 1К №1» 28 июля 1960 года. Тогда ракета упала на землю и взорвалась на 38-й секунде.

Обезьяны Эйбл и Мисс Бейкер

Беличья обезьяна Мисс Бейкер в ожидании запуска Фото: Wikimedia Commons

Наши далекие сородичи тоже успели побывать в космосе – некоторые до того, как туда впервые отправился человек.

Первыми обезьянами, которые смогли выжить во время полета, были макак-резус Эйбл и беличья обезьяна Мисс Бейкер. Все предыдущие космические полеты с обезьянами на борту заканчивались гибелью животных от удушья или отказа парашютной системы.

Эйбл родилась в зоопарке Канзаса (США), а Мисс Бейкер была куплена в зоомагазине в Майами в штате Флорида. Обе были доставлены в медицинское училище авиации ВМС в городе Пенсакола (США). По прошествии тренировок, ранним утром 28 мая 1959 года, обезьяны были отправлены в космос на борту ракеты Юпитер АМ-18 с площадки на мысе Канаверал.

Они поднялись на высоту 480 км и летели в течение 16 минут, девять минут из которых они находились в невесомости. Скорость полета превышала 16000 км/ч. Во время полета у Эйбл было повышено давление и отмечалось учащенное дыхание, а через три дня после успешной посадки обезьяна погибла во время удаления вживленных в ее тело электродов: она не вынесла анестезии. Датчики были вживлены в мозг, мышцы и сухожилия для регистрации активности движения во время полета.

Мисс Бейкер, напротив, прожила долгую жизнь и умерла 29 ноября 1984 года в возрасте 27 лет от почечной недостаточности. Она стала долгожительницей-рекордсменом для своего вида. Чучело Эйбл выставлено в Национальном музее воздухоплавания и космоса Смитсоновского института. А Мисс Бейкер похоронена на территории Космического и ракетного Центра США в Ханствилле (штат Алабама). На ее надгробной плите всегда лежит ее излюбленное лакомство – бананы.

Советский Союз и Россия отправляли обезьян в космос с 1983 по 1996 годы, США – с 1948 по 1985 годы, Франция отправила две обезьяны в 1967 году. В общей сложности около 30 обезьян приняли участие в космических программах, и ни одна из них не летала в космос более одного раза. На раннем этапе развития космических полетов смертность среди обезьян была крайне высокой. Например, в США более половины животных, участвовавших в запусках с 1940-й по 1950-й годы, погибли во время полетов или вскоре после них.

Собака Звездочка

Собака Звездочка Фото: Wikimedia Commons

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За 18 дней до полета Юрия Гагарина, СССР отправило в космос «Спутник-10» с собакой Звездочкой на борту. Этот одновитковой полет состоялся 25 марта 1961 года. Помимо собаки, на борту корабля находился деревянный манекен «Иван Иванович», который, как и планировалось, был катапультирован. Корабль со Звездочкой на борту приземлился возле деревни Карша в Пермской области.

В тот день погода была плохая, и поисковая группа долго не отправлялась разыскивать собаку. В итоге спускаемый аппарат с собакой нашел прохожий, который накормил животное и дал ему согреться. Позже прибыла поисковая группа. Этот полет был завершающей проверкой космического корабля перед полетом в космос с человеком на борту. Тем не менее, Звездочка была далеко не последней собакой, которую отправили в космос.

Шимпанзе Хэм

Шимпанзе Хэм до испытательного полета Фото: Wikimedia Commons

Родившийся в африканском Камеруне шимпанзе Хэм был первым гоминидом, отправленным в космос. В июле 1959 года трехлетнего Хэма начали обучать выполнению задач в ответ на определенные световые и звуковые сигналы. Если шимпанзе правильно выполнял задание, ему давали банановый шарик, а если нет, он получал удар током по подошвам ног. 31 января 1961 года Хэм был отправлен на космическом корабле «Меркурий-Редстоун-2» с мыса Канаверал в суборбитальный полет, который длился 16 минут 39 секунд.

После его завершения капсула с Хэмом приводнилась в Атлантическом океане, и спасательное судно обнаружило ее на следующий день. Полет Хэма был предпоследним перед полетом в космос американского астронавта Алана Шепарда (последним был полет шимпанзе Эноса).

После полета шимпанзе Хэм прожил 17 лет в Смитсоновском Национальном зоопарке в Вашингтоне, а потом был перевезен в зоопарк Северной Каролины, где и пробыл до конца своих дней. Хэм умер в возрасте 26 лет 19 января 1983 года.

Крысы Гектор, Кастор и Поллукс

Крыса Гектор совершила полет в космос на метеорологической ракете Veronique AGI 24 Фото: Wikimedia Commons

Чтобы изучить бдительность млекопитающего в условиях невесомости, ученые в 1961 году решили отправить в космос крыс на метеорологической ракете Veronique AGI 24, разработанной во Франции. Для этой цели в мозг крысы были внедрены электроды, которые считывали сигналы мозга. Причем первые хирургические вмешательства с целью вживить электроды занимали около 10 часов, и уровень смертности во время таких операций был крайне высок.

Грызун, на котором проводился эксперимент, служил во имя науки только в течение 3-6 месяцев из-за быстрого старения и некроза черепа. Его вызывал клей, фиксирующий разъем для электрода на черепе.

Первый полет крысы на Veronique AGI 24 состоялся 22 февраля 1961 года. Во время него крыса удерживалась в вытянутом положении в контейнере с помощью специального жилета. При этом первая крыса, которую поместили в контейнер, перегрызла пучок кабелей, считывающих информацию, после чего ее пришлось заменить другим испытуемым. Через 40 минут после старта крыса, как и планировалось, была эвакуирована из ракеты, а на следующий день ее уже привезли в Париж. Там встречавшие ученых с грызуном журналисты дали крысе кличку Гектор.

Через 6 месяцев после полета Гектора усыпили для изучения эффектов влияния невесомости на электроды в его теле. Тем не менее полет Гектора был не последним в изучении бдительности животных в условиях невесомости. На следующем этапе был осуществлен парный запуск с интервалом в три дня, что должно было дать возможность параллельного наблюдения за двумя животными. Так, 15 октября 1962 года состоялся старт Veronique AGI 37 с крысами Кастором и Поллуксом. По техническим причинам ракета начала полет позднее запланированного времени, а из-за потери УКВ-связи с поисковым вертолетом отделившаяся от ракеты головная часть была обнаружена только через час и 15 минут. За это время Кастор умер от перегрева, поскольку температура в контейнере, в котором он находился вниз головой, превышала 40°C. Поллукса, отправленного в космос 18 октября 1962 года, постигла та же участь. Поисковые вертолеты так и не смогли обнаружить головную часть с контейнером с животным.

Кастор и Поллукс – звёзды-«братья» в созвездии Близнецов.

Кошка Фелисетта

Кошка Фелисетта Фото: Wikimedia Commons

На третьем этапе изучения бдительности животных в условиях невесомости использовались кошки. На улицах Парижа ученые отловили 30 бездомных кошек и котов, после чего началась подготовка животных к полету, включая вращение на центрифуге и тренировки в барокамере. Отбор прошли 14 кошек, среди которых был кот Феликс. Феликса уже подготовили к полету и вживили ему в мозг электроды, но в последние минуты счастливец смог сбежать.

В срочном порядке космонавта заменили: была выбрана кошка Фелисетта (Félicette). Суборбитальный полет на ракете Veronique AGI47 состоялся 18 октября 1963 года. Состояние невесомости продолжалось 5 минут 2 секунды. После полета спасательная служба обнаружила отделившуюся от ракеты капсулу с кошкой через 13 минут после старта. Согласно данным, которые были получены после полета, кошка чувствовала себя хорошо.

Фелисетта быстро стала знаменитой, а полет был расценен СМИ как выдающееся достижение. Однако сопровождавшие публикации в прессе фотографии кошки с электродами, вживленными в ее голову, вызвали критику со стороны многих читателей и борцов против жестокого обращения с животными.

24 октября 1963 года состоялся еще один космический полет в аналогичных условиях с котом на борту. Животное с безымянным номером СС 333 погибло, поскольку головную часть ракеты с капсулой нашли лишь спустя два дня после ее возвращения на Землю.

Собаки Ветерок и Уголек

Собаки Ветерок и Уголек Фото: Wikimedia Commons

Первый самый долгий полет в истории космонавтики совершили собаки Ветерок и Уголек. Старт состоялся 22 февраля 1966 года, а завершился полет через 22 дня (биоспутник «Космос-110» приземлился 17 марта). После полета собаки были очень слабыми, у них наблюдалось сильное сердцебиение и постоянная жажда. Кроме того, когда с них сняли капроновые костюмы, обнаружилось, что у животных нет шерсти, и появились опрелости и пролежни.

Всю свою жизнь после полета Ветерок и Уголек провели в виварии Института авиационной и космической медицины. К слову, рекордный по продолжительности полет собак был побит только спустя пять лет: советские космонавты провели на орбитальной станции «Салют» 23 дня 18 часов и 21 минуту.

Софья Демьянец, Татьяна Данилова