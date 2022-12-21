Посадочный модуль InSight отправил прощальное селфи с Марса

Эксперты говорят, что аппарат скоро закончит свою работу на Красной планете.

Посадочный модуль NASA Mars InSight, возможно, только что отправил домой свой последний снимок Красной планеты.

С момента начала сбора данных в начале 2019 года посадочный модуль произвел революцию в нашем понимании марсианских недр. Теперь его солнечные панели покрыты пылью, его мощность на исходе, и сейчас лишь вопрос времени, когда InSight отключится навсегда.

Исследователи знали, что это произойдет. Еще в мае представители NASA объявили, что научная деятельность модуля, вероятно, будет завершена к концу 2022 года. Сейчас в космическом агентстве заявили, что это изображение, вероятно, будет последним от InSight, поскольку его мощность слишком мала для передачи больших объемов данных.

«Моя сила очень низка, так что это может быть последнее изображение, которое я могу отправить. Не беспокойтесь обо мне: мое время здесь было продуктивным и безмятежным. Если я смогу продолжать говорить с моей командой, я это сделаю и скоро отпишусь здесь. Спасибо, что остаетесь со мной», – говорится в сообщении, отправленном командой миссии от имени InSight.

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В отличие от других роботизированных лабораторий, изучающих Марс, таких как Curiosity и Perseverance, InSight не является марсоходом. Посадочный модуль после развертывания находился в одном месте на Марсе, на границе между покрытыми кратерами южными высокогорьями и более ровными северными низменностями. Там, оснащенный набором инструментов, предназначенных для наблюдения за внутренней планетарной активностью, он обнаружил, что Марс вовсе не так геологически пассивен, как мы предполагали долгое время.

Скорее, недра красной планеты полны сейсмической и, возможно, вулканической активности. Это невероятная информация по ряду причин. Во-первых, вся эта внутренняя активность порождает сейсмоакустические волны, которые распространяются внутри Марса, давая сейсмическим экспертам информацию, необходимую для создания первой в истории подробной карты внутренней структуры Марса.

Его инструменты также достаточно чувствительны, чтобы обнаруживать метеориты, падающие на Марс, которые ученые отследили до свежих кратеров. Эта информация может помочь ученым лучше понять историю столкновений с Марсом, которая может помочь объяснить некоторые геологические и атмосферные характеристики планеты.

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Кроме того, вулканическая активность имеет некоторые невероятные последствия. Марс слишком холодный, а его атмосфера слишком тонкая, чтобы жидкая вода могла скапливаться на его поверхности, а это означает, что жизнь, какой мы ее знаем, не может там существовать. Но если внутри Марса есть вулканическая активность, этот внутренний нагрев может удерживать подземные озера от замерзания, создавая среду, в которой микробная жизнь теоретически может сохраниться.

Эксперты ожидают, что в скором времени InSight завершит свою миссию таким же образом, как это произошло с марсоходом Opportunity в 2019 году, когда толстый слой пыли, покрывающий его солнечные панели, невозможно было стряхнуть.

К счастью, нам не нужно беспокоиться о марсоходах Curiosity и Perseverance, поскольку оба аппарата питаются от радиоактивного распада плутония и будут работать до тех пор, пока не разрядятся их генераторы, независимо от того, насколько сильно покроет их марсианская пыль.